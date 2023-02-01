Ricardo Salinas quiere que entres al estadio Kraken gratis este viernes.

El Tío Richie quiere que disfrutes este viernes botanero a lo grande en uno de los estadios más bellos del país, ¡claro! Hablamos del Kraken en Mazatlán, Sinaloa, pues habrá un enfrentamiento épico entre Mazatlán vs Juárez, ¿quieres asistir? ¡Te cuento qué tienes que hacer!

VIDEO: Mazatlán regalará las entradas para el partido de la Jornada 5

¿Cómo asistir al encuentro Mazatlán vs Juárez?

Si te preguntas cómo es que puedes entrar a ver el juego, pues es muuuy fácil, solo tienes que llegar a las inmediaciones del Kraken en Mazatlán, Sinaloa, acudir a la taquilla y pedir tus boletos, ¡hazlo antes del evento pues quedan menos de 5,000 pases para que asistas!

Peeeero, si vives lejos de Mazatlán, podrás disfrutar del enfrentamiento entre estos dos equipos a las 8:55 p.m. a través del canal correcto, Azteca 7 o bien, desde aquí, pues estaremos transmitiendo EN VIVO el partido, y podrás verlo desde tu celular, entrando a la App TV Azteca En Vivo o a la App de TV Azteca Deportes.

Así que ya sabes, no hay pretexto para aburrirte este fin de semana, ¡el viernes botanero se disfruta aquí en Azteca 7!

¡Navega con nosotros y conoce a 'El Kraken'!

"El Kraken", ubicado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, es la sede el Mazatlán FC y un estadio de futbol que tiene una capacidad para albergar hasta 25,000 espectadores.

La construcción de "El Kraken" comenzó en 2017, pero fue inaugurado hasta el 27 de julio de 2020, y es considerado como el recinto más grande de la ciudad de Mazatlán superando al Estadio Teodoro Mariscal, la casa de los Venados de Mazatlán, equipo de béisbol que participa en la Liga Mexicana del Pacífico.

¡Recuerda que tenemos todos una cita este viernes 3 de febrero en "El Kraken" de Mazatlán o en Azteca 7 para disfrutar del encuentro entre Mazatlán vs Juárez!