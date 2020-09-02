Robert Downey Jr. termina con las especulaciones y le dice adiós para siempre a ‘Iron Man': “Se terminó".

Muchos fanáticos de Marvel Studios aún tienen la esperanza de ver a Robert Downey Jr. como Iron Man; sin embargo, el actor informó y confirmó a todo su público que no volverá a ponerse el traje del superhéroe, porque considera que su ciclo con el personaje ha terminado.

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Fue por medio de una entrevista con el podcast SmartNess, donde Robert Downey Jr. señaló que "se terminó", en alusión a las peticiones de los seguidores del Universo Cinematográfico Marvel de verlo, una vez más, como Iron Man.

Y es que muchos fanáticos especularon que Robert Downey Jr. aparecería de nuevo en las películas de Marvel, para ser específicos en Black Widow, pero esta opción quedó descartada.

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Por otra parte, el actor se despidió de Chadwick Boseman, quien murió en los recientes días: "El señor Boseman niveló el terreno de juego mientras luchaba por su vida. Eso es heroísmo, siempre recordaré los buenos momentos, las risas, y la forma en que consiguió cambiar para siempre el juego".