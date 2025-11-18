¡Momento viral! Rosalía logra que Jimmy Fallon cante en español en pleno The Tonight Show

Durante su participación en el programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, la cantante y compositora española Rosalía protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al cantar en su idioma de origen con el presentador estadounidense. Lo que nadie esperaba era que Jimmy Fallon se atreviera a interpretar en español, generando un instante viral que rápidamente recorrió las redes sociales.

“La Perla”, el tema elegido para el reto

La canción seleccionada fue “La Perla”, pieza que permitió unir sus voces en un momento divertido y espontáneo. Fallon, conocido por su faceta de comediante y actor, aceptó aprender el idioma y, aunque su pronunciación fue desafiante, logró acompañar a Rosalía en una interpretación que combinó humor, música y cultura.

Rosalía presenta su nuevo álbum “LUX”

La aparición de Rosalía en el programa también sirvió para presentar detalles inéditos de su nuevo álbum, titulado “LUX”, una producción que destaca porque la artista canta en 13 idiomas diferentes.

En el inicio del show, Rosalía cautivó al público flotando sobre un escenario que simulaba una cama, envuelta en satén y tul blancos, ofreciendo una puesta en escena única. La cantante explicó que su objetivo era que “LUX” se sintiera como un “tapiz global”, reflejando su pasión por los idiomas y las culturas del mundo.

“Hablo catalán, que es la lengua de mi madre, español y un poco de inglés. Quería aprender diferentes idiomas y practicar con Duolingo. También quería explorar culturas y espiritualidad de todo el mundo mientras daba forma al concepto”, comentó Rosalía.

La artista detalló que cada historia debía contarse en un idioma distinto: “Escribía hasta 20 opciones de versos, se los enviaba a traductores, recibía comentarios, hacía cambios, los grababa y volvía a enviarlos para corregir la pronunciación”.

Un momento viral con Jimmy Fallon

Al escuchar las anécdotas sobre la complejidad de crear “LUX”, Fallon no pudo resistirse y pidió a Rosalía que le enseñara a cantar “La Perla” en español. La cantante aceptó y, poco a poco, el presentador mejoró su pronunciación, logrando un instante cómico y entrañable que se convirtió en tendencia.

El programa, que combinó arte, humor y música, fue todo un éxito y reafirmó el impacto global de Rosalía. “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” continúa siendo uno de los espacios televisivos más vistos y de mayor duración en la historia de la televisión estadounidense, apoyado además por sus plataformas digitales.