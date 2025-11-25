La EMOTIVA carta de Rupert Grint al nuevo actor de Ron Weasley en la próxima serie de Harry Potter: “Es surrealista”

A más de 20 años del estreno de la primera película de Harry Potter, los fans de la aclamada saga de J.K. Rowling se preparan para una nueva generación de magos, a medida que HBO trabaja en una nueva serie del universo de Hogwarts. Si bien aún faltan un par de años para su estreno, los protagonistas de la serie ya han comenzado a recibir palabras de aliento por parte de sus predecesores. Tal es el caso de Alastair Stout, quien dará vida al nuevo Ron Weasley.

A través de una entrevista para la BBC, Rupert Grint - quien saltó a la fama por darle vida al pequeño mago pelirrojo - fue cuestionado sobre su sentir en cuanto la próxima serie en streaming, revelando que si bien es “surreal” que el ciclo comience de nuevo, también está “muy intrigado” por cómo será. En este sentido, Grint reveló haberle enviado una carta de aliento a su sucesor en la pantalla chica, Alastair Stout.

“Le escribí una carta pasando el relevo antes de que comenzaran. Solo quería desearle lo mejor. Yo me divertí tanto en ese mundo y quiero que tengan la misma experiencia”, reveló el actor para la citada cadena inglesa durante un evento de encendido de luces navideñas.

Rupert Grint sobre interpretar a Ron Weasley: “No creo que pueda salir de su sombra”

Rupert Grint tenía tan sólo 11 años cuando fue elegido para el cast de Harry Potter, papel en el que se mantuvo hasta los 22 años, siendo uno de los rostros más memorables dentro del cine de fantasía. Para Grint, ser parte del universo cinematográfico de Hogwarts le cambió la vida, pues era un gran fan de los libros antes de incorporarse al cast.

"Me cambió la vida por completo, rápidamente", recordó el actor de ahora 37 años . "Era un gran fan de los libros, así que para mí fue como adentrarme en ellos, y eso fue muy especial”. En cuanto a si tiene algún tipo de arrepentimiento, Grint revela que no, que incluso ya hizo las paces con el papel. “No estoy harto, para nada, me encanta. No creo que algún día pueda salir de su sombra, pero estoy bien con eso”.

¿Quiénes forman parte del cast de Harry Potter? Así es el elenco de la nueva serie

La nueva serie de Harry Potter ya cuenta con sus protagonistas y demás actores de reparto. A continuación, te dejamos el listado del cast de la nueva serie de HBO:

