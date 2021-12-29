Sabrina, la Bruja Adolescente reaparece con sus tías y abren debate.

No es taaan común ver reunidos a los miembros de la familia Spellman, mucho menos después de casi 20 años de que Sabrina, la Bruja Adolescente (Sabrina: The Teenage Witch) llegara a su fin; sin embargo, hace unos días nuestra bruja favorita y sus tías se dejaron ver en público y esta mini reunión causó gran controversia.

¿Y es que te imaginas ver de nueva cuenta a Hilda, Zelda y Sabrina Spellman en el mismo lugar?, ¿cuál fue el motivo de su reencuentro?, ¿acaso hicieron magia?, ¿se reunieron para planear una nueva temporada de la Bruja Adolescente?

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Justo esas fueron las preguntas que todos los fans de esta serie se hicieron, aunque hubo otro detalle que llamó más la atención, pues gracias a una foto que compartieron en redes sociales, fue que detonaron un sinfín de reacciones de los internautas y ni la magia pudo salvarlas.

A través del perfil de Instagram de Sabrina (Melissa Joan Hart) se dio a conocer la selfie del reencuentro, imagen en la que posó muy sonriente junto a Caroline Rhea y Beth Broderick.

Y es que esta mini reunión se dio en el contexto del 'Christmas Con' en Estados Unidos, un evento que reúne a actores que han trabajado en series y películas de temática navideña; fue justo en este lugar donde las tres tuvieron su mágica coincidencia que no pasó desapercibida.

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Sin duda, esto fue una gran sorpresa para los fanáticos, el volver a verlas juntas a las brujas Spellman (aunque les faltó el buen Salem); sin embargo, otro detalle de la foto del reencuentro acaparó la atención de todos y fue nada menos que su aspecto.

Así es, resulta que muchos se quedaron con la idea de esa imagen jovial de Sabrina, pero en pleno 2021 se dieron cuenta que ya no es taaan adolescente como la recordaban.

De hecho, hubo comentarios haciendo énfasis en que el paso de los años en Melissa es súper notorio, pues a sus 45 años ni la magia de los filtros le hizo justicia y dijeron: "¿No que las brujas no envejecen?", por lo que rápidamente abrieron debate sobre su aspecto y el de sus tías. (¿Era para tanto?)

A pesar de esto, Sabrina logró cautivar a sus fans de nueva cuenta, ya que más de 65 mil cibernautas no dudaron en mostrarle su cariño, pues para ellos seguirá siendo la bruja adolescente.

¿En realidad crees que la apariencia de Sabrina, la Bruja Adolescente está descuidada y luce mayor que sus tías (de ficción)?

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