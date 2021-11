FOTOS | Hechizos de Sabrina, la Bruja Adolescente útiles para la vida diaria.

Piénsalo y no te pierdas Sabrina, la Bruja Adolescente todos los viernes por Azteca 7.

Bien... sólo ten cuidado a la hora de hacer magia porque no todo sale a la perfección.

Bueno, también Salem es el gato mágico más chistoso. ¿A quién no le encantaría tener un Salem en su vida?

Sabrina no sólo ha usado la magia en su beneficio, también ha ayudado a sus amigos y novio.

Y no sólo Sabrina aprende lecciones al usar magia, pues Salem es un claro ejemplo de que no debe tomarse las cosas a la ligera.

No hay día que no sea complicado en la vida de Sabrina.

Prácticamente en ese libro ha aprendido de todo, aunque no hay día que ocupe la magia para poner en su lugar a Libby.

Aunque sus consejos, en varias ocasiones, no han funcionado del todo.

La bruja adolescente ha usado la magia a su favor y no siempre ha resultado como ella esperaba.

Definitivamente, estos hechizos que Sabrina usa a diario en la casa de sus tías o en la Preparatoria Westbridge, bien nos podrían sacar de cualquier apuro.

¿Alguna vez te ha pasado por la mente tener los poderes de Sabrina Spellman, qué harías con ellos? Y es que parece sencillo apuntar con tu dedo hacia cualquier dirección, decir un hechizo y que lo que deseas se haga realidad; sin embargo, en varias ocasiones estos pequeños detalles han llevado a nuestra bruja favorita a meterse en problemas y, a la vez, a salir bien librada de ellos.

Desde un simple conjuro para cambiarse de ropa frente al espejo y armar cualquier outfit ajustado al clima del día, adivinar qué es lo que tu crush está pensando, viajar a un reino mágico y hasta poner en su lugar a quien te cae mal; esos son sólo algunos de los hechizos que Sabrina utilizó a lo largo de las temporadas de Sabrina, La Bruja Adolescente.

Pero te has puesto a pensar, ¿cuántos de aquellos hechizos te hubieran sacado de un problema en el momento que más lo necesitabas? Quédate, porque a continuación enlistaremos algunos de los conjuros más populares de Sabrina, que bien nos servirían en la vida diaria.

“Esto es un desorden, limpiarlo no puedo. Que todo en la casa quede como nuevo”.

“No soportamos este frío espantoso, por eso ahora que se haga caluroso”.

“Hace calor aquí, el sudor es abrumante; será mejor que todo esté más refrescante”.

“Esto es una prueba que no puedo fallar, pon todo devuelta en su correcto lugar”.

“Los trenes son grandes y son pesados. Cambien el rumbo que tenían destinados”.

“Chicos mortales tenemos muchos; para los brujos necesitamos trucos”.

“No has sido amable, no has sido cordial, durante cinco minutos serás un mortal”.

“Roca y traba, trueno y remolino. Libera a este muchacho de su cabeza de pino”.

Hacer magia va más allá de frases que rimen y decirlas con la intención adecuada para que surta efecto, pues según podemos ver en cada episodio de esta serie, Sabrina tiene guías (sus tías Hilda y Zelda, su sinodal y, por qué no, al experimentado Salem Saberhagen) que la encaminan a no cometer errores, o al menos que las equivocaciones que llegara a tener no hagan que las leyes de El Otro Reino le quiten sus poderes. ¡Pues hasta para esto hay que tener licencia!

Pero recuerda que al hacer magia no puedes ser descubierto, ya que Sabrina siempre fue cuidadosa a la hora de lanzar hechizos, sino quedarás expuest@ ante los mortales. ¿Tú qué hechizo usarías y en qué situación?



¡Cuéntanos en nuestras redes sociales