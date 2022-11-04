Revelan la trama original de Black Panther 2, en ella salía Chadwick Boseman.

Había planes diferentes a los que se terminaron materializando en la realidad y este es un buen momento para que salga a la luz la trama original de “Black Panther 2” antes de la muerte de su protagonista Chadwick Boseman.

La nueva película promete ser un homenaje para el actor que falleció en agosto de 2020 a causa de un cáncer y a partir de su interpretación de Pantera Negra adquirió un gran protagonismo y acaparó los reflectores, pero también gracias a su nominación al Oscar como Mejor Actor por su interpretación en “Ma Rainey´s Black Bottom”.

Ahora bien, es evidente que siempre será recordado por su protagónico en esta saga del Universo Cinematográfico de Marvel y a pesar de que han pasado poco más de 2 años de su partida sigue siendo muy recordado y ahora nos hemos enterado de algunos planes que lo involucraban.

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¿Cuál era la trama original de Black Panther 2 antes de la muerte de Chadwick Boseman? El guion original de este film trataba sobre el duelo de los cinco años perdidos a raíz de la desaparición de T´Challa por el fatídico chasquido de Thanos, una historia que giraba alrededor de la desaparición del protector de Wakanda entre "Infinity War" y su regreso en "Endgame".

Ryan Coogler, director del film, declaró lo siguiente: "el tono iba a ser similar. El personaje iba a estar afligido por la pérdida de tiempo, ya sabes, volver después de estar fuera durante cinco años. Como hombre con tanta responsabilidad para con tantos, volver después de una ausencia forzada de cinco años, eso es lo que abordaba la película. Él estaba sufriendo el tiempo que no podía recuperar. El duelo era una parte importante”.

A partir de la muerte de Boseman los planes cambiaron y hubo que reescribir la película junto a su colega Joe Robert Cole para redirigir la historia, a pesar de que Namor siempre estuvo presente como antagonista principal: “Quién era el protagonista, los defectos del protagonista, a qué se enfrentaba el protagonista en su viaje, todas esas cosas tuvieron que ser diferentes debido a que lo perdimos y a las decisiones que tomamos para seguir adelante”.