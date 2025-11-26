¡Comenzó el terror! Scarlett Johanson protagonizará la nueva película de El Exorcista

Buenas noticias para los fans de las películas de terror pues se ha confirmado que Scarlett Johanson protagonizará la nueva película de El Exorcista, en una versión si bien por ahora no tiene un título definido, nos mostrará una versión totalmente diferente de la actriz y que ciertamente nos ha emocionado pues esta saga de terror es una de las más populares y míticas de todo el cine.

La historia que ha cumplido más de 50 años iniciará un proyecto nuevo que retomará elementos clásicos del cine de terror y las adaptaciones que conforme han pasado los años han sabido adaptarse a nuevo público, mostrando nuevas historias aterradoras, mismas que han tenido un buen recibimiento en los últimos años.

¿Qué se sabe sobre la nueva película de El Exorcista?

Por ahora únicamente se sabe que no será una secuela del título de “El Exorcista: Believer” (2023), o algún remake que replantee esta historia, sino que se espera que sea una historia nueva ambientada en el universo original, por lo que podríamos ver a viejos entes conocidos…

Esta entrega estará bajo la dirección de Mike Flanagan quien además será guionista y productor de una versión que en primeras palabras será un “acercamiento radical” a la cinta original, por lo que el terror clásico y el misticismo de la primera película será una tónica que podremos volver a ver.

"Scarlett es una actriz brillante cuyas cautivadoras actuaciones siempre se sienten realistas y sólidas, desde películas de género hasta éxitos de taquilla del verano, y no podría estar más feliz de tenerla en esta película de El Exorcista ", dijo Mike Flanagan para la prensa internacional.

¿De qué trata la película de El Exorcista?

La cinta original nos traía la historia de Regan, una niña poseída por el demonio, quien se enfrentaba a un exorcismo realizado por un padre y que a la vez envolvía todo este suceso en una serie de eventos paranormales la cuál fue un éxito en la audiencia, pues logró 10 nominaciones a los premios Oscar y se llevó 2 estatuillas.

Por ahora esta nueva entrega no tiene una fecha estimada de estreno, aunque se estima que podría llegar a los cines en 2027 pues ya ha comenzado sus preparativos.