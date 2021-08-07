Secretos del rodaje de Riesgo en el Aire.

“Riesgo en el Aire” es de las películas de acción más emblemáticas de finales de la década de los 90, y sin duda, existen muchísimos secretos que quedaron ocultos durante el rodaje, sin embargo, aquí te contamos algunos de los más sorprendentes.

Protagonizada por Nicolas Cage, y con un brillante reparto integrado por actores de las grandes ligas, como: John Cusack, John Malkovich, Steve Buscemi y Ving Rhames, esta historia fue nominada a dos premios Oscar, y nos relata lo que ocurre durante un traslado aéreo de reos.

Aquí te revelamos algunos de los secretos que esconde “Riesgo en el Aire”, una cinta que podrás disfrutar este sábado en la pantalla de Azteca 7.

¿Coincidencia?

El avión empleado para trasladar a los reos de esta película es un modelo C-123, y es de hecho, el mismo modelo que se emplea para el traslado militar en los Estados Unidos, o al menos, en ese momento, era exactamente el mismo, una curiosa coincidencia.

No todo es lo que parece…

Como sabes, algunas producciones de Hollywood trabajan en locaciones distintas a las que se presumen en el desarrollo de la historia, y esto tiene que ver con un tema de presupuesto o de logística, en este caso, lo que conocimos como el aeropuerto de Oakland en “Riesgo en el Aire”, es en realidad, un pequeño aeródromo ubicado en Salt Lake City.

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Gran acontecimiento

El estreno de “Riesgo en el Aire” fue un gran acontecimiento, y la celebración se llevó a cabo en Las Vegas, todo el glamour de Hollywood inundó la ciudad que vive de noche, y aquí lo curioso, es que, el mismo hotel que se usó para grabar las escenas que se representaron en dicha ciudad, fue el mismo donde se celebró la presentación y alfombra roja de este peliculón.

Cage, el arriesgado

Se sabe que Nicolas Cage es uno de los actores más entregados, y que siempre busca llevar al límite sus actuaciones, por supuesto, “Riesgo en el Aire” no fue la excepción, y de hecho, se encargó de realizar la mayor parte de las escenas de alto riesgo, a pesar de que las cosas pudieran salir mal, el miedo y la adrenalina que vemos en pantalla, es resultado de emociones súper reales.

In memoriam

Durante el rodaje, una persona de la producción falleció realizando ajustes a un avión, se trató de un soldador de 39 años de nombre Phillip Swartz, quien fue aplastado por el armatoste que se encontraba detallando.

De hecho, como gesto de reconocimiento y honor, su nombre fue incluido en los créditos finales de la cinta.

Por nada del mundo te pierdas “Riesgo en el Aire” este sábado por Azteca 7.

