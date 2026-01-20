¿Cuándo se estrena el segundo capítulo de El Caballero de los siete Reinos en México?

Terminó la espera y por fin ha regresado a la pantalla una de las sagas más esperadas. Con el gran estreno de El Caballero de los Siete Reinos , el universo de Game of Thrones vuelve a tomar fuerza, esta vez con una propuesta que promete convertirse en una de las mejores historias creadas por George R. R. Martin.

Si bien ya pudimos ver el primer capítulo a través de la plataforma de streaming HBO el domingo pasado, ahora todos estamos a la espera del estreno del segundo episodio de esta primera temporada de El Caballero de los Siete Reinos, y aquí te contamos todo lo que tienes que saber para no perdértelo.

¿Cuándo se estrena el segundo capítulo de El Caballero de los Siete Reinos?

Prepárate para que los domingos se conviertan oficialmente en los días de El Caballero de los Siete Reinos, ya que cada semana se estrenará un nuevo episodio. Todos los domingos, a partir de las 19:00 horas, podrás disfrutar de un capítulo nuevo de esta esperada serie.

Si bien tendremos que esperar una semana entre episodio y episodio, todo indica que la espera valdrá completamente la pena. El estreno se puede ver a través de HBO y su plataforma de streaming.

¿De qué trata El Caballero de los Siete Reinos?

El Caballero de los Siete Reinos está ambientada varias décadas antes de los acontecimientos de Game of Thrones y se basa en las novelas cortas conocidas como Cuentos de Dunk y Egg. La historia sigue a Ser Duncan el Alto, un caballero errante de gran corazón, y a su joven escudero Egg, quien más adelante jugará un papel clave en la historia de Poniente.

A lo largo de la serie, veremos torneos, viajes por los Siete Reinos y encuentros que, aunque parecen pequeños, terminan teniendo un impacto importante en el destino del reino. Con un tono más íntimo, humano y aventurero, esta producción nos muestra otra cara de Poniente, donde el honor, la lealtad y la amistad son el eje central de la historia.

