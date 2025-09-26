Volver al Futuro regresa a cines de México: fecha de reestreno confirmada

Si nunca pudiste verla en la pantalla grande o la quieres disfrutar una vez más, esta es tu oportunidad. Los fanáticos de la ciencia ficción tienen una cita imperdible: Volver al Futuro regresará a los cines de México el próximo 31 de octubre de 2025, como parte de la celebración por el 40 aniversario de su estreno. La cinta de Robert Zemeckis, producida por Steven Spielberg, será proyectada en salas tradicionales, IMAX y 4DX, ofreciendo una experiencia única y renovada gracias a una versión remasterizada preparada por Universal Pictures especial para esta importante fecha.

¿Por qué Volver al Futuro es un clásico atemporal?

Desde su estreno en 1985, la historia de Marty McFly (Michael J. Fox) y el excéntrico científico Doc Brown (Christopher Lloyd) marcó para siempre a la cultura pop. El viaje accidental de Marty de 1985 a 1955 a bordo del DeLorean se convirtió en una de las narrativas más influyentes del cine de ciencia ficción.

El popular filme recaudó en taquilla más de 381 millones de dólares con un presupuesto de apenas 19 millones. Pero eso no es todo, pues la película dejó una huella cultural con conceptos icónicos como los viajes en el tiempo, los hoverboards y las zapatillas Nike autoajustables. Se volvió tan relevante en la cultura que diferentes producciones se han atrevido a introducir referencias o rendir homenaje a la cinta.

Fecha del reestreno en México

Recuerda, si no te quieres perder esta increíble experiencia, anota en tu calendario el viernes 31 de octubre de 2025, fecha exacta en la que Cinépolis traerá de vuelta la primera entrega de la trilogía, coincidiendo con la celebración global de Universal. Aunque por ahora solo está confirmada la cinta original, no se descarta que más adelante se organicen maratones de la saga completa.

¿Cuándo inicia la preventa?

Por el momento no se ha dado una fecha oficial para la preventa, por lo que te recomendamos quedarte atento, ya que probablemente comience entre finales de septiembre y principios de octubre de 2025. Los boletos estarán disponibles en el sitio web oficial, la app y taquillas.

¿Listo para viajar en el tiempo a bordo del DeLorean?

