Jack Black celebra los 300 episodios de Bob’s Burgers con una épica canción

Muchas personas señalan a las caricaturas como contenidos exclusivos para niños, pero muchos shows demuestran, con el tiempo, el enorme éxito que tienen estos productos con los adultos. Con 14 años al aire y 15 temporadas acumuladas, Bob’s Burgers es una de esas series y logró alcanzar un nuevo hito histórico: su episodio número 300. Y para celebrarlo, el talentoso Jack Black prestó su voz y carisma en una canción original que promete convertirse en uno de los momentos musicales más memorables del show.

Jack Black lanzó una canción para celebrar los 300 episodios de Bob’s Burgers: “Grease and Fear”

Esta es una de esas cosas que no te puedes perder. El tema lleva por título “Grease and Fear”, y se estrenó con todo y un video musical donde el propio Black aparece animado muy al estilo de Bob’s Burgers. El actor y músico aparece en escena liderando una banda que se encuentra vestida con disfraces de hamburguesa como el que usa Gene en la serie. Con su característica barba y sus pasos enérgicos, el actor arranca con versos dramáticos sobre los sueños y temores que hay detrás de un negocio de hamburguesas.

El resultado es una divertida mezcla de ópera rock y energía caótica que recuerda a su estilo en Tenacious D, la banda con la que ha girado por décadas. Desde el primer segundo, el video abre con mucho humor y unas hamburguesas cantando.

El video se estrenó exclusivamente en Billboard, pero ya se encuentra disponible en YouTube. Si lo quieres ver, te lo dejamos a continuación:

De Bowser en Super Mario Bros. a estrella en el universo de Bob’s Burger

La verdad es que la divertida participación de Jack Black no sorprende, considerando que su interpretación musical en un proyecto animado dando vida a Bowser en “Super Mario Bros. La Película” se volvió viral en 2023 con la canción “Peaches”. Incluso aquel éxito musical llegó a competir en la temporada de premios. Ahora, su voz vuelve a brillar, esta vez dentro de una de las comedias animadas más queridas de la televisión.

El episodio histórico vuelve a los orígenes de Bob y Linda Belcher

El tema de Black se escuchará durante los créditos de “Gran Pre-Pre-Pre-Apertura”, episodio que regresa a los orígenes de Bob y Linda Belcher mientras enfrentan una gran decisión para el futuro de su restaurante. Como ya es tradición, la música se convierte en un eje narrativo y cómico para acompañar la historia en algunos de los episodios más icónicos.

El episodio número 300 se estrenará este domingo en Estados Unidos y estará disponible en plataformas de streaming al día siguiente. Se espera que pronto se dé fecha para su estreno en Disney+ en México.

