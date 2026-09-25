Hoy en Amazon Prime: el drama romántico de 6 episodios que es lo más visto del mes

Se nos va el mes de septiembre y nos disponemos a disfrutar su último fin de semana. Tal vez esta sea la ocasión perfecta para disfrutar de una película o una historia interesante contada en una serie.

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Si eres usuario de Amazon Prime sabrás que la plataforma de streaming posee un nutrido catálogo con producciones de gran calibre. Sin embargo, en muchas ocasiones elegir lo que vamos a ver puede convertirse en toda una odisea y es por ese motivo que hoy te decimos a qué serie darle play.

Un drama romántico en Amazon Prime

La propuesta que se destaca como una producción imperdible es “Soulmates”, una serie dentro del género de la ciencia ficción y que está catalogada como un drama romántico. Fue creada por William Bridges y Brett Goldstein, mientras que las locaciones de rodaje elegidas se encuentran en Madrid, España.

“Soulmates” posee una estructura de antología, algo que le otorga un matiz muy especial y que invita a ser disfrutada. Además, su primera temporada cuenta con seis episodios por lo que, si la inicias a ver este fin de semana, es una buena opción para maratonear.

Soulmates entre lo más visto del mes

“La prueba del alma gemela impacta a seis personajes: Nikki duda de su matrimonio, David tiene un romance, Libby ama a su alma gemela y a su marido, Mateo tiene una aventura salvaje, el alma gemela de Kurt está muerta, Caitlin se cuestiona si su alma gemela es buena para ella”, resume Amazon Prime en los detalles de la serie.

Como se mencionó al comienzo, septiembre se está despidiendo y “Soulmates” es una de las producciones más elegida de Amazon Prime. Esta producción de 2020 es apta para un público mayor a 18 años de edad y, debido a que cada capítulo es independiente, lleva a los espectadores a analizar de unas maneras muy particulares el hallazgo de un alma gemela.