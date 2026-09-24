Hoy en Amazon Prime: el thriller psicológico de 8 episodios que es lo más visto y te hará no dormir

Se acerca un nuevo fin de semana y ver una película o iniciar una serie puede convertirse en un gran plan. Quienes tienen alguna plataformas de streaming de seguro tiene, al menos un día, como punto fijo en la semana para disfrutar una buena historia en la comodidad del hogar.

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Amazon Prime aparece entre las plataformas más elegidas y ofrece miles de películas, series, documentales y producciones originales de Amazon Originals. Al respecto, muchas veces elegir qué ver puede convertirse en toda una aventuro y es por eso que, para que no pierdas tiempo, hoy te contaremos qué serie debes comenzar a disfrutar.

Un thriller psicológico imperdible

La producciones que te recomendamos elegir en esta oportunidad es “56 Días (Obsession)”, un thriller psicológico cargado de suspenso erótico y misterio que no te puedes perder. Esta serie está basada en el bestseller del mismo nombre de la escritora Catherine Ryan Howard.

@primevideoes Toda buena historia de amor necesita un asesinato. 56 Días se estrena el 18 de febrero en Prime Video. Incluye un tema exclusivo de @dovecameron. ♬ sonido original - PrimeVideoES

“56 Días (Obsession)” fue lanzada este año y se ha posicionado en los primeros puestos del Top 10 global de Amazon Prime. Si decides a elegirla, debes saber que su primera temporada está compuesta por 8 episodios atrapantes.

Una trama que no te dejará dormir

La serie es protagonizada por Dove Cameron, Avan Jogia, Karla Souza y Dorian Crossmond Missick y entre los productores ejecutivos se encuentra James Wan de “El Conjuro” y “Saw”.

“Después de hallar un cuerpo no identificado en un departamento lujoso relacionado con Oliver Kennedy y su novia, Ciara Wyse, los detectives Lee Reardon y Karl Connolly reconstruyen el romance mortal de la pareja a lo largo de 56 días”, señala la reseña difundida por Amazon Prime.

Tras los datos compartidos sabrás que se trata de un thriller psicológico que promete quitarte el sueño por lo que, si te atreves, podrías empezar cuanto antes a maratonear con él.