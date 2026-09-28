Hoy en Amazon Prime: el romance juvenil de 8 episodios que está arrasando y no te puedes perder

Las plataformas de streaming como Amazon Prime siguen dominando el mundo del entretenimiento. Las producciones que ofrecen a sus usuarios se llevan toda la atención e invitan a seguir prendidos frente a la pantalla.

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Series, películas y documentales aparecen entre las producciones más elegidas por los usuarios por lo que el abanico de posibilidades para entretenerse es muy amplio. Al respecto, hoy te contaremos sobre una producción que se está apoderando de la atención de los usuarios de Amazon Prime.

Un romance juvenil en Amazon Prime

Si buscas una serie corta, emotiva y maratoneable, no puedes perderte de “Cada año que pasé contigo”, una propuesta del catálogo de Amazon Prime que cuenta con una temporada de 8 episodios.

La serie cuenta con la dirección de Gillian Robespierre, Jeff W. Byrd, Tara Nicole Weyr y John Polson, y es protagonizada por Sadie Soverall, Matt Cornett, Michael Bradway, Abigail Cowen, Aurora Perrineau y Joseph Chiu.

¿Por qué ver Cada año que pasé contigo?

“Cada año que pasé contigo, de Carley Fortune, es una historia romántica y nostálgica de primeros amores, de la gente y las decisiones que nos definen”, resume Amazon Prime al describir este romance juvenil.

La serie ofrece una historia atrapante en donde dos amigos de la infancia afrontan diferentes etapas de sus vidas y sus corazones también. “Cada año que pasé contigo” no es una serie más por lo que, si aún no lo haces, deberás considerarla entre las opciones para darle play y maratonear con una propuesta que tiene una narrativa cargada de emociones.