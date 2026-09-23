Hoy en Apple TV: el drama de misterio de la creadora de Pachinko que es lo más visto y ya es de las más aclamadas de la plataforma

El hogar sigue siendo nuestro gran refugio y aún más con el abrazo de las series y películas que nos ofrecen las plataformas de streaming como Apple TV. Cada compañía se esfuerza por renovar su catálogo periódicamente y poner a nuestra disposición grandes producciones.

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Son esas historias las que han convertido al momento de verlas en uno de los pasatiempos más elegidos en la actualidad. Es por eso que conocer las series y películas más vistas es fundamental para que al darle play nos encontremos con lo que andamos buscando.

Imperdible drama en Apple TV

En este marco, Apple TV sigue siendo una de las plataformas más elegidas y sobre la que hoy te contaremos. Aunque el foco se posa sobre una serie que arrasa en la plataforma y que se llama “Las Azules”, un drama policial que nos pone frente a misterios inspirados en hechos reales.

La serie fue creada por Fernando Rovzar y Pablo Aramburu y cuenta con la producción ejecutiva de Soo Hugh, conocida por ser la creadora de la aclamada saga ‘Pachinko’.

Misterio que arrasa en Apple TV

“Las Azules” es una serie que está inspirada en hechos reales. Según reseña Apple TV, “en 1971, cuatro mujeres desafían las convenciones y se unen al primer cuerpo femenino de la policía de México, solo para descubrir que es una jugada publicitaria para distraer a los medios de un asesino serial. Mientras las víctimas aumentan, hacen un pacto para llevar al asesino ante la justicia”.

La serie es protagonizada por Bárbara Mori, Ximena Sariñana, Natalia Téllez y Amorita Rasgado y fue estrenada en 2024. Se trata de una producción cuya primera temporada se compone de 10 episodios y es uno de los títulos en español más aclamados de la plataforma. Si aún no la viste, tal vez esta noche sea una buena ocasión para darle play a “Las Azules”.

