El nombre de Lady Gaga ha vuelto a ser tendencia en el mundo de las redes sociales. Y es que, en medio del notable éxito que ya posee gracias a la colaboración que ha tenido en el mundo musical y actoral, ahora se reveló que podría formar parte de El Diablo Viste a la Moda 2.

Como sabes, la segunda entrega de El Diablo Viste a la Moda es una de las más esperadas por los amantes del cine, por lo que los dueños de la producción desean sacar la casa por la ventana y, ante este hecho, se espera la participación de Lady Gaga. ¿Quieres conocer más al respecto?

Lady Gaga, ¿en el cast de El Diablo Viste a la Moda 2?

De acuerdo con información del portal E-Cartelera, a Lady Gaga se le ha visto en el set de filmación en Milán, lo cual confirmaría su participación en El Diablo Viste a la Moda 2 luego de que su última película fuera la segunda parte de Joker, la cual, dicho sea de paso, generó muchas reacciones negativas.

CONFIRMADO: LADY GAGA se une al cast de EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 en un papel sin revelar 👠 La cinta llegará a cines en mayo de 2026. pic.twitter.com/0sWpPjtdfR — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) October 10, 2025

Cabe mencionar que en estos momentos Lady Gaga se encuentra en una gira mundial llamada The Mayhem Ball Tour, por lo que se dice que habría puesto en pausa la misma para viajar a Italia, país en donde se están rodando algunas escenas de esta película, la cual tendrá el nombre de “El Diablo Viste de Prada”.

Vale decir que esta segunda película tendrá como protagonista a Miranda, la cual tendrá que enfrentar la involución de las revistas impresas para dar paso a la era digital. Se espera, entonces, que la película cumpla con las expectativas, esto considerando que su fecha de lanzamiento está programada para los próximos meses.

Lady Gaga fue vista hoy en Milán junto a su prometido Michael Polansky.



Ella está en la ciudad para las grabaciones de "The Devil Wears Prada 2", revelan medios locales. pic.twitter.com/K5SCdUuJ55 — LadyGagaMonsterBlog (@LGMonsterBlog) October 9, 2025

¿Cuál será el papel de Lady Gaga en El Diablo Viste a la Moda 2?

Según relata el portal Variety, Lady Gaga contará con una breve participación dentro del mundo de la moda, aunque hasta el momento se desconoce el papel exacto que interpretará. Vale decir que dicha película nuevamente será dirigida por David Frankel, quien hizo de la primera entrega un auténtico clásico del cine.