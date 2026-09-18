Hoy en Apple TV: la serie del premiado creador de Breaking Bad y Better Call Saul, que llevó a Rhea Seehorn a ganar su primer Emmy como Mejor Actriz

Las series y películas siguen dominando la escena actual en el marco de las opciones de entretenimiento más elegidas a nivel mundial. Esto se ha dado gracias al impulso que estas producciones vienen recibiendo por el auge de las plataformas de streaming.

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Disfrutar de grandes historias en la comodidad del hogar parece ser el mejor plan, sobre todo en fin de semanas, y es por eso que estas compañías se esmeran en ofrecer catálogos atractivos a sus usuarios. En este marco Apple TV se encuentra entre las más elegidas y hoy te contaremos sobre una de sus series que debes ver.

¿Qué ver en Apple TV?

Apple TV se destaca por tener un gran abanico de producciones entre las que se incluyen series, películas y eventos deportivos en vivo. Al respecto, una de las series más elegidas y que debes ver es la aclamada Pluribus, creada por Vince Gilligan.

@alealcant_ #AppleTV ♬ original sound - ale alcántara #Pluribus oculta uno de los mensajes sociales más interesantes que he visto en una serie en mucho tiempo. Una serie que habla sobre nuestra humanidad de una forma no convencional y que convierte a su historia en una de las más fascinantes de ver desenvolverse. Hablemos de lq serie y de lo que quiere decirte. #Series

El creador de Pluribus tiene en su trayectoria otras grandes producciones como Breaking Bad y Better Call Saul por lo que ya es un antecedente tentador. En cuanto a la serie, se trata de una propuesta de ciencia ficción cuya primera temporada se compone de 9 episodios y próximamente se podrá disfrutar de una segunda entrega.

La serie que le dio un Emmy a Rhea Seehorn

Pluribus es una serie atrapante ya que mezcla comedia negra, drama psicológico y ciencia ficción. Sin embargo, eso no es todo lo que le da a esta producción su nivel sino que la actuación de su protagonista, Rhea Seehorn, es un condimento extra para los amantes de las buenas historias.

Rhea Seehorn es secundada por Karolina Wydra y Carlos Manuel Vesga, pero su entrega en durante la primera temporada de Pluribus le valió este año el premio Emmy en la categoría “Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática”. Por lo tanto, si aún no le has dado play a esta serie tal vez este fin de semana sea el mejor momento para comenzar a maratonear con ella.