Capítulo 57 | Marcela corre al cuartel del desfile de Eco Moda | Yo soy Betty, la fea

El cuartel queda afuera de las instalaciones del desfile de Eco Moda y Marcela pide que las corran; sin embargo, don Armando sale por ellas y las anuncia como sus invitadas.

A Patricia le ofrecen un puesto de trabajo en el extranjero, por lo que planea irse lo más pronto posible de Eco Moda, pero tiene algunos impedimentos. El cuartel queda fuera de los invitados del desfile de modas de la empresa.

