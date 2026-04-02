Así lucen los Mutantes de X-Men 97 segunda temporada: Fecha y estreno de la serie

A través de las redes sociales se ha hecho viral una imagen donde se puede ver a los Mutantes de la serie animada de X-Men 97. La continuación directa del clásico de los noventas llegará en el 2026, y aunque falta una sinopsis de la secuela de esta historia, la realidad es que promete mucho luego de que el final marcara la muerte de Gambito y que Wolverine perdiera su esqueleto de adamantium a manos de Magneto.

Los personajes que aparecen en la segunda temporada son:

En la primera fila aparece Morph, Polaris, Tormenta y Cíclope

Segunda fila: Jean Grey, Cable, Mancha Solar y Rogue

Tercera fila: Forjador, Bishop, Bestia y Júblio

Cuarta fila: Magneto, Rondador Nocturno (Nightcrawler), Wolverine y Profesor X

Ross Marquand revela información importante sobre X-Men 97

|IG: xmenofficial

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De acuerdo con Ross Marquand quien presta su voz para Charles Xavier, Ultrón y Apocalipsis, dio a conocer en la Fan X de Salt Lake City, que, la historia de los mutantes será mucho más oscura y además añadió que, muchos personajes morirán, algo que le llamó la atención al actor, es la permisibilidad de Disney para darle luz verde esta trama, la cual promete ser muy salvaje.

El actor que presta su voz al Profesor X, reveló en este evento que volverá a dar vida a Apocalipsis, quien es un villano sobre el cual se centrará la segunda temporada de X-Men 97, de hecho, este ser podría tener importancia en dos frentes de la historia; ya que aparecerá en el cierre de la serie, donde se encontrará con Charles, Bestia, Rondador Nocturno e incluso con Magento.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de X-Men 97?

Hasta el momento no se tiene una fecha exacta sobre el estreno de la segunda temporada de los mutantes, sin embargo, algunos medios señalan que podría salir a la luz a través de Disney+ entre junio y julio del presente 2026. El inicio de esta nueva edición retomará la historia del cierre de la primera edición con unos mutantes separados en líneas temporales.