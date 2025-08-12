AMC cancela la serie de Daryl Dixon, pero prepara un gran crossover de The Walking Dead

Aunque la trama principal de “The Walking Dead” llegó a su fin hace un par de años, su universo ha seguido vivo gracias a múltiples spin-offs. Uno de ellos, la serie titulada “Daryl Dixon”, protagonizada por Norman Reedus, quien ha sido clave para expandir la historia más allá de lo visto en la serie principal. Sin embargo, AMC confirmó durante que la producción llegará a su fin con su cuarta temporada.

Daryl Dixon dice adiós a su serie, pero el recorrido del personaje continúa

La buena noticia para todos los fans es que este no será el último capítulo para el querido personaje. Según la cadena, Daryl formará parte de un ambicioso plan que conectará todas las series derivadas de la franquicia.

El futuro de The Walking Dead y sus spin-offs

Actualmente, el universo cuenta con tres spin-offs activos:



Daryl Dixon

Dead City (centrado en Negan y Maggie)

(centrado en Negan y Maggie) The One Who Lives

El productor Scott M. Gimple adelantó que en el caso de “Dead City”, la serie tendrá una nueva temporada que será clave para un gran crossover donde los protagonistas de cada serie se reunirán.

Cuando se trata de algo como un crossover entre los nuevos spinoffs, sí, la verdad es que tengo sueños de fusionar todo esto, y he puesto pequeñas migas de pan para que eso ocurra, pero nunca se sabe exactamente cuándo y cómo, debido a un montón de razones. Tengo ideas locas que no tienen nada que ver con nada de eso. Me gusta hacer ambas cosas, pero creo que hemos puesto énfasis en lo experimental. Me encantaría volver a los orígenes de la franquicia. Dead City es además lo mejor para volver a esos primeros compases de The Walking Dead.

The Walking Dead: ¿Un regreso a los orígenes?

Aunque los personajes se encuentran en distintas partes del mundo, AMC planea un evento que podría reunirlos en un mismo lugar, recuperando la intensidad y el tono que tuvieron en algún momento las primeras temporadas de The Walking Dead.

Por ahora, el crossover no tiene título y fecha confirmada, pero todo apunta a que el final de Daryl Dixon será la serie que marque el inicio de esta nueva aventura entre muertos vivientes.

