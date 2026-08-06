¿Se CANCELA “El Juego del Calamar”, versión Estados Unidos? Esto es lo que se sabe al momento

En los últimos años, la serie de El Juego del Calamar se ha vuelto una de las historias más impactantes de todo streaming, rompiendo récords e incluso expandiendo su historia, aunque todo podría cambiar en los próximos días, pues una de las entregas más esperadas de esta obra podría "caerse".

Hace años que se anunció sobre la llegada del spin-off en su versión estadounidense, noticia que había sido muy bien vista debido a la adaptación que podría representar, aunque dicho proyecto podría ser cancelado sin una verdadera razón, pues a ya buen tiempo de este anuncio, no han habido novedades sobre este.

¿Cancelarán la serie de El Juego del Calamar?

De acuerdo con un reciente reporte, de Rodrigo Pérez, una fuente cercana al director de esta versión, David Fincher, desde hace tiempo que esta adaptación habría pausado actividades e incluso se habla de que ya no seguiría adelante.

A más de dos años del anuncio de este spin-off que llevaría por nombre 'Squid Game: America', la realidad es que su realización luce cada vez más complicada, pues se esperaba que la producción iniciara en Los Ángeles en el año 2025 y pareciera que poco a poco ha sido descartado aún cuando ya se tenía un guion que retomaba la historia.

¿De qué trataba la nueva serie de El Juego del Calamar?

Durante la última temporada de la serie original vimos a la actriz Kate Balnchett en el rol como una reclutadora estadounidense, donde se replicaría esta misma práctica con nuevos "jugadores", por lo que en seguida se rumoró que el proyecto se centraría en explorar nuevos países y culturas, aunque poco a poco estas versiones se han ido diluyendo.

Aunque incluso se hablaba de que el guionista Dennis Kelly trabajaría en una obra un tanto "más oscura", diversos medios comenzaron a especular sobre títulos de esta franquicia como "Squid Game 1987" o "Squid Game World", estos finalmente solo fueron rumores, el que estaba confirmado sería el último en caer.