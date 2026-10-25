5 caricaturas para jóvenes adultos que son perfectas para disfrutar en vísperas de Halloween y aprovechar el Megapuente en México

En México está a punto de llevarse a cabo un Megapuente que abarca del 30 de octubre al 2 de noviembre. Por esta razón te compartimos algunas caricaturas, ideales para que veas desde la comodidad de tu casa y disfrutes estos días de descanso.

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Caricaturas para jóvenes adultos: Las mejores para ver en vísperas de Halloween y disfrutar el Megapuente en México

Estas caricaturas son perfectas para ver previo a Halloween, ideales para que los jóvenes adultos las disfruten, esto debido a la trama que cada historia aborda así como los temas que toca.

Velma: Caricatura para ver en vísperas de Halloween

Velma, serie que puedes disfrutar en Prime Video, es una de las mejores series cómicas de animación para adultos. Está basada en Velma Dinkley, uno de los personajes más importantes de la icónica pandilla de Scooby-Doo Mistery Inc. La historia aborda un misterio muy profundo ya que la protagonista es la sospechosa de un crimen. Por otro lado, la serie aborda un humor muy particular que seguro te sacará una sonrisa.

Serie Velma|Crédito: Warner Bros. Animation

The Legend of Vox Machina: Caricatura para ver en vísperas de Halloween

Esta serie, la cual puedes disfrutar en Prime Video, es una serie animada para adultos que aborda una fantasía impresionante. Vox Machina son los protagonistas de la historia, mismos que son mercenarios problemáticos, pero que en el fondo tienen un gran corazón. En esta historia se verán envueltos en aventuras para salvar el reino de fuerzas oscuras, monstruos, lord y lady corruptos.

Over The Garden Wall: Caricatura para ver en vísperas de Halloween

Esta serie animada, la cual puedes disfrutar en Prime Video y fue creada por Patrick McHale, aborda la historia de Wirt y Greg, dos medios hermanos de personalidad opuesta que se perderán en un bosque llamado "Lo Desconocido" en donde deberán escapar de una criatura peligrosa.

Gravity Falls: Caricatura para ver en vísperas de Halloween

Esta serie animada, la cual puedes ver Prime Video, retrata la historia de Dipper y Mabel Pines, dos mellizos de 12 años que se tendrán que enfrentarse a criaturas sobrenaturales así como fantasmas. Uno de sus principales enemigos será Bill Cipher, un demonio con mucho poder.

Primal: Caricatura para ver en vísperas de Halloween

Esta serie animada, la cual puedes ver en Prime Video, creada por Genndy Tartakovsky, cuenta la historia de Spear y Fang, quienes luego de unirse a causa de una tragedia, deberán hacer todo para sobrevivir en un mundo prehistórico lleno de criaturas misteriosas y seres salvajes así como otras tribus.