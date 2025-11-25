ÚLTIMA HORA: Confirman a Eva Green para la tercera temporada de Merlina

La noticia que nadie vio venir y que ha paralizado a fans de la familia Addams, es la confirmación de Eva Green, reina del misterio y lo gótico a la tercera temporada de Merlina para interpretar a la legendaria tía Ophelia Frump.

Green se une a Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán para sacudir la historia y darle un toque más sombrío a esta producción de Tim Burton.

¿Qué papel jugará Eva Green en el universo de Merlina?

Para entender un poco esta incorporación retomemos el final de la temporada 2, espera... detente y no sigas leyendo si aún no has visto estos capítulos porque vamos a spoilear un poquito el final, pero previo a concluir esta segunda temporada se puede ver que Merlina recibe por parte de Morticia el diario de la tía Ophelia como una muestra de confianza, sin embargo, al hojear el diario tiene una visión en donde se revela que la hermana menor de Morticia se encuentra encerrada en un sótano y no desaparecida como lo hicieron creer.

Con este final que deja muchas preguntas sin resolver quedará más que claro que el papel de Eva Green quien fue presentada como actriz regular tendrá un papel fundamental para aclarar varias dudas dentro de la familia Addams.

Aunque todavía no se ha confirmado una fecha de estreno, se podría creer que la tercera temporada llegue a las pantallas a finales del 2026 o principios de 2027.