El mensaje que nadie vio venir: Tom Cruise le declara su admiración a Iñárritu

Sin duda alguna Tom Cruise sabe sorprender con sus acrobacias o personalidad pero esta vez dejó a varios con la boca abierta al expresar su felicidad y reconocimiento por los 25 años de la película mexicana Amores Perros.

A través de redes sociales el actor publicó un video donde hace un homenaje al filme expresando el cariño que le tiene a Alejandro González Iñárritu, ante estas palabras muchos ya lo catalogan como “el mensaje más tierno del año”.

Cruise, quien no comparte mensajes tan personales en redes, escribió que era “un honor” celebrar el aniversario y llamó a Iñárritu “mi querido amigo”. Asimismo, en las imágenes se logra ver al actor desempolvó una foto de ambos en plena sesión de trabajo, recordando que desde el año 2000 sigue fascinado por el talento del mexicano.

En su perfil de Instagram se ve una fotografía donde sale con el director mexicano y dejó en claro que ya espera compartir la nueva película en la que están trabajando: “Hoy les comparto la primera foto que tomé el año pasado durante un ensayo en el set de mi nueva película con Alejandro G. Iñárritu… ¡Tengo muchas ganas de compartir nuestra nueva película con ustedes el año que viene!”

Esta es la razón por la que Tom Cruise ha expresado su admiración a Iñárritu

Tom Cruise e Iñárritu no solo son amigos, ahora son colegas pues están trabajando juntos en una nueva película. Y no en cualquier proyecto, sino en uno que insiders describen como “una comedia explosiva, brutal y tan caótica que solo ellos dos podrían atreverse a hacerla”. El título es “Judy” y el rodaje ya terminó en Londres, aunque los detalles están guardados bajo llave.

Eso sí, quienes han visto fragmentos aseguran que Cruise está más desatado que nunca, y que Iñárritu está experimentando con un humor muchísimo más oscuro de lo habitual. Y por si fuera poco, el mismísimo Emmanuel “El Chivo” Lubezki está involucrado como productor, lo cual solo ha prendido más el chisme de que esta película viene a romper esquemas… y taquillas.