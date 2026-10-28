Crystal Lake entra en el top 5 de las series MÁS vistas del 2026 en Peacock, ¿qué calificación recibió, cuántos capítulos tiene y por qué deberías verla durante Halloween?

Es oficial, Crystal Lake; la serie de Peacock, servicio de streaming de baja demanda en Estados Unidos, la cual se estrenó el pasado 15 de octubre ha alcanzado 1300 millones de minutos de visualización en sus primeros 11 días por lo que de acuerdo con NBCUniversal, esto la convierte en la cuarta producción original con guion más vista en la plataforma. La serie de 8 capítulos acumula calificaciones de 7.7 / 10 en IMDb mientras que en Rotten Tomatoes tiene 77% de aprobación (con 77 reseñas).

Por otro lado, citado por el medio Deadline, “Los datos de NBCU muestran que la serie ha acumulado 1.800 millones de impresiones ganadas en las primeras 24 horas” además de que ha alcanzado un éxito de 7,6 millones de visualizaciones de vídeo en sus primeros 11 días.

¿De qué trata la serie Crystal Lake?

Esta serie, la cual es una precuela de “Viernes 13”, es ideal para que la veas en vísperas de Halloween. La historia, ambientada a principios de los años setenta, se centra en “Pam Voorhees" (Linda Cardellini), una madre soltera que no ha podido superar el duelo por la pérdida de su hijo, quien murió de forma trágica por ahogamiento de su hijo pequeño en el lago de un pueblo, desde hace un año. La trama dará un giro cuando extraños lleguen a la puerta de la madre para indagar sobre su pasado, algo que después desatará una ola de asesinatos que aterrorizaran a toda la comunidad. La serie desarrollada por Brad Caleb Kane y producida por A24 es ideal para ver si amas el terror psicológico.

¿La serie Crystal Lake tendrá segunda temporada?

Hasta el momento no se ha confirmado una segunda temporada de la serie Crystal Lake. sin embargo su creador y también showrummer Brad Caleb Kane tiene ideas y una estructura para darle continuación a la historia aunque por el momento no hay más detalles. “Sé qué temas quiero abordar, los cuales son algo distintos a los de la primera parte”, han sido algunas de las palabras del creador de esta producción. Respecto a los personajes, Kane ha dicho que le gustaría incluir a nuevos elementos “Se trata de personas que no vimos necesariamente en la primera temporada, pero que podrían ser muy conocidas dentro de la franquicia y en las que sí quiero profundizar”, ha sido parte de lo que ha mencionado. También se desconoce qué actores podrían regresar, en caso de que se produjera una segunda temporada.

