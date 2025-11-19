Una mujer intenta entrar a la casa de Jungkook en Seúl: la policía ya investiga el caso

Este caso hizo que muchos fans se preocuparan por la seguridad de los idols. La policía de Seúl abrió una investigación preliminar luego de que una mujer japonesa, de aproximadamente 50 años, fuera acusada de intentar ingresar en repetidas ocasiones a la casa de Jungkook, integrante de BTS.

Una mujer intentó entrar a la casa de Jungkook: la policía ya investiga

De acuerdo con las autoridades, la mujer habría tratado de manipular la cerradura digital de la residencia del artista en Yongsan entre el 12 y 14 de noviembre.

El reporte fue presentado formalmente, por lo que la Comisaría de Yongsan inició una revisión interna para determinar si pueden proceder con cargos por intento de allanamiento de morada. Aunque aún no se han revelado cuáles fueron las motivaciones de la acusada, el caso ya generó preocupación entre fans por la frecuencia con la que Jungkook ha sido víctima de este tipo de incidentes.

No es la primera vez: repetidos intentos de intrusión en su residencia

Así como lo leíste, este no es un caso aislado; desafortunadamente, en agosto, una mujer surcoreana de 40 años también irrumpió en el estacionamiento de la casa del cantante. En aquella ocasión, el caso estuvo a cargo de la fiscalía, quien acusó a la mujer bajo los cargos de allanamiento y violación de la Ley sobre el castigo del delito de acoso.

Meses antes, en junio, una mujer de nacionalidad china de 30 años también lo intentó. Fue arrestada después de haber intentado allanar la misma residencia. Aunque el arresto fue inmediato, los fiscales decidieron no encausarla y el caso quedó cerrado.

La repetición de estos incidentes ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar la seguridad de los artistas de K-pop, quienes con frecuencia enfrentan comportamientos obsesivos por parte de ciertos fans.

¿Qué viene ahora para el caso?

La policía de Yongsan está llevando a cabo una investigación preliminar para determinar si existen fundamentos suficientes para proceder legalmente contra la mujer acusada en esta ocasión. De confirmarse, podría enfrentarse a cargos formales por intento de allanamiento.

Mientras tanto, la agencia de Jungkook no ha emitido un comunicado oficial, pero los fans han expresado su molestia y preocupación por la seguridad del cantante, pidiendo medidas más estrictas contra este tipo de conductas.

