Muere Dennis Haskins, actor de ‘Salvados por la campana’, a los 75 años de edad

La televisión se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del reconocido actor estadounidense Dennis Haskins, mejor conocido por interpretar al amable, cordial y sociale director Richard Belding de la exitosa serie de televisión de los años 90, 'Salvados por la campana'. La destacada figura de la televisión murió a la edad de 75 años y la noticia fue confirmada por su representante Jay Schacher, quién se refirió a este hecho como “Una pérdida trágica” además de que ambos trabajaron juntos por más de 20 años. La noticia he generado gran conmoción en todos los fans y personas que siguieron de carca cada uno de sus proyectos.

¿De qué murió Dennis Haskins?

Hasta el momento se desconoce cuál fue la causa de la muerte del querido actor ya que su representante no dió detalles sobre este lamentable hecho. Sin embargo, de acuerdo con la información revelada por Dimples Karaoke Bar, (lugar al que acudía con frecuencia Haskins y en dónde pasaba tiempo con sus fans) el actor había estado luchando con la enfermedad de parkinson desde hace 8 años, misma que enfrentó "en silencio" ya que no quería la atención de todos sobre él. Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado algún comunicado médico que confirme que este padecimiento haya causado la muerte del actor. Por otro lado, el bar reveló que el actor falleció el domingo 27 de septiembre.

¿Quién era Dennis Haskins?

Dennis Haskins fue un icono de la televisión ya que se desempeñó como uno de los actores más queridos de la televisión en los años noventa. Su interpretación del personaje Richard Belding en la serie 'Salvados por la campana' lo hizo ganarse el cariño de todo el público. La serie se estrenó en 1989 y se mantuvo al aire por 4 temporadas más. El éxito de esta producción fue tan grande que el actor se integró al proyecto "Saved by the Bell: The New Class", mismo que duró de 1993 a 2000.

Por otro lado, el actor también formó parte de otras series y películas como The West Wing, 7th Heaven, How I Met Your Mother, Mad Men, New Girl y Hot in Cleveland, A Million Ways to Die in the West, solo por mencionar algunos de sus proyectos más conocidos. Su legado y memoria vivirán para siempre a través de todo el talento que dejó marcado en la pantalla y en todo el cariño y respeto que se ganó por parte del público.