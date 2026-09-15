Disney Plus: esta es la fecha de estreno de las series de Pokémon y la información que tienes que conocer

Los amantes de Pokémon se encuentran muy contentos tras la noticia que confirmó la llegada de dos series al catálogo de Disney Plus. Esta elección va a incluir una nueva producción de animación stop-motion protagonizada por Sirfetch’d y Pichu, así como la serie que presenta las primeras aventuras de Ash y Pikachu.

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Estas series forman parte de un acuerdo de distribución global entre Disney+ y The Pokémon Company International. Cabe destacar que las fechas de lanzamiento serán diferentes en la plataforma.

¿Cuáles son las series de Pokémon que llegarán a Disney Plus?

Las producciones de Pokémon que serán parte del catálogo de Disney son las siguientes:

Pokémon Tales: Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu

Aquí nos encontramos con una serie de animación stop-motion que seguirá a Sirfetch’d y Pichu en una aventura por la región de Galar. Ellos van a emprender misiones diversas para poder ayudar y proteger a otros Pokémon, enfrentándose a situaciones inesperadas, peligros, rivalidades y nuevos aliados mientras fortalecen su amistad.

@pokemonofficial Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d & Pichu, our new stop-motion animated series with Aardman is coming to Disney+ in 2027! ⚡️ Join our unlikely heroes, Sirfetch’d and Pichu, in their gallant quest to protect Pokémon across Galar. ♬ original sound - Pokémon Company Int’l

Pokémon la Serie: El Comienzo

En este caso tenemos una producción que reúne lo que son las primeras aventuras de Ash y Pikachu mientras recorren el mundo Pokémon.

¿Cuál es la fecha de estreno de las series?

Pokémon Tales

Esta producción va a llegar a Disney+ en 2027. Cabe destacar que la serie va a contar también con una emisión en Disney XD y posteriormente estará disponible de forma exclusiva en streaming durante ese año.

Pokémon la Serie: El Comienzo

En cuanto a esta producción ya se encuentra disponible en Disney+ en Estados Unidos y algunos mercados internacionales. También tenemos que mencionar que comenzó a emitirse en Disney XD a principios de este mes y posteriormente se incorporó al catálogo de la plataforma.

¿Qué es un pokémon?

En cuanto a un Pokémon es una criatura ficticia que es parte de una franquicia que se centra en la captura, entrenamiento y combate entre estas especies. En este mundo pues los entrenadores recorren diferentes regiones para poder fortalecer a sus compañeros y competir por convertirse en maestros Pokémon.