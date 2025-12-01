Estrenos imperdibles de diciembre 2025 en Prime Video, HBO Max, Disney+ y Apple TV+: lo mejor para cerrar el año

Si estás planeando tu maratón de fin de año, tenemos buenas noticias para ti. Diciembre 2025 viene con todo en todas las plataformas. Entre regresos de series multipremiadas, secuelas esperadas, estrenos navideños y documentales de alto perfil, las plataformas están apostando fuerte para cerrar el año con contenido hecho para que los fans no paren de comentar cada uno de ellos.

Todo lo que llega a streaming en diciembre 2025

Aquí te dejamos una guía clara y útil para que sepas qué vale la pena ver, qué estrenos tienen mucho hype y cuáles podrían ser candidatos en la temporada de premios 2026.

HBO Max en diciembre 2025

HBO Max preparó grandes estrenos este mes; la plataforma busca asegurar la diversión para toda la familia con nuevas temporadas, lo mejor del cine y documentales para cerrar el año aprendiendo algo nuevo. Estos son los estrenos:



El Bronx – 1 de diciembre

Presente Continuo – 3 de diciembre

¡Qué despadre! – 3 de diciembre

Empezar de nuevo – 3 de diciembre

Manchester junto al mar – 3 de diciembre

Aquaman Rage of Atlantis – 3 de diciembre

Life. Vida inteligente – 3 de diciembre

It’s Never Over, Jeff Buckley – 4 de diciembre

The Family McMullen – 5 de diciembre

Atrapando robando – 5 de diciembre

Navidad en el país de las maravillas – 5 de diciembre

Sas Rogue Héroes – 5 de diciembre

Elf – 6 de diciembre

Hard Knocks – 6 de diciembre

El Expreso Polar – 6 de diciembre

Spinal Tap II: The End Continues – 12 de diciembre

Soy Frankelda – 12 de diciembre

Spider-Man: Un nuevo universo – 22 de diciembre

Spider-Man: Homecoming – 24 de diciembre

Spider-Man: Lejos de casa – 24 de diciembre

Spider-Man: No Way Home – 24 de diciembre

Spider-Man: Cruzando el Multiverso – 27 de diciembre

From Lagos to the world stage.



From Music Box creator Bill Simmons and director Karam Gill, #WizkidLongLiveLagos premieres December 11 on @hbomax. pic.twitter.com/kJlY2LSJ16 — HBO (@HBO) November 24, 2025

Disney+ en diciembre 2025

Disney+ arranca fuerte con el estreno de la segunda temporada de Percy Jackson and the Olympians, además de los lanzamientos de otras fuertes producciones. Prepárate para conocer cuáles serán todos los estrenos que tendrán en diciembre:



The Wonderful World of Disney: Holiday Spectacular – 1 de diciembre

Disney’s A Christmas Carol (2009) – 1 de diciembre

Gremlins – 1 de diciembre

Home Alone – 1 de diciembre

Home Alone 2: Lost In New York – 1 de diciembre

The Santa Clause – 1 de diciembre

Miraculous: las aventuras de Ladybug T6 – 3 de diciembre

CMA Country Christmas: Special Premiere – 3 de diciembre

Los Rose – 3 de diciembre

El Profesor T2 – 3 de diciembre

Are You Sure?! T2 – 3 de diciembre

Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw – 5 de diciembre

Mickey & Minnie’s Holiday Songs: Christmas Shorts – 5 de diciembre

El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! – 5 de diciembre

Star Wars: las aventuras de los jóvenes Jedi T3 – 8 de diciembre

Toda la verdad – 10 de diciembre

Percy Jackson and the Olympians T2 – 10 de diciembre

Kevin Costner Presents: The First Christmas – 10 de diciembre

The Death Coast T1 – 11 de diciembre

Secrets Declassified with David Duchovny T1 – 11 de diciembre

Surviving Jeffrey Epstein T1 – 11 de diciembre

The End of an Era – 12 de diciembre

Mad Men – 14 de diciembre

Canciones navideñas de Mickey y Minnie – 17 de diciembre

The Wonderfully Weird World of Gumball T2 – 22 de diciembre

Made in Korea – 24 de diciembre

Disney Parks Magical Christmas Day Parade – 25 de diciembre

The Life of Chuck – 26 de diciembre

Together – 31 de diciembre

11 days … counting down and celebrating our favorite moments from each era 💚💛💜♥️🩵🖤🩷🩶🤎💙🤍



“The End of an Era” 6-episode docuseries and “Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show" premiere December 12 on @DisneyPlus! pic.twitter.com/z3tYHB1sP7 — Taylor Nation (@taylornation13) December 1, 2025

Prime Video en diciembre 2025

En cuanto a la plataforma de Prime Video, esta está apostando por una serie de estrenos relacionados con géneros de humor, sci-fi, emociones y caos post-nuclear. Aquí te dejamos la lista completa:



Oh.What.Fun – 2 de diciembre

Bullet Train – 3 de diciembre

Ya no quedan junglas – 5 de diciembre

The Phoenician Scheme – 5 de diciembre

Tal vez mañana – 6 de diciembre

What Happens Later – 6 de diciembre

Shadow Force – 10 de diciembre

Merv – 10 de diciembre

Dímelo bajito – 12 de diciembre

Long Gone Heroes – 15 de diciembre

Operación Triunfo 2025: La gala final – 15 de diciembre

Joker: Folie à Deux – 16 de diciembre

Fallout T2 – 17 de diciembre

Human Specimens – 18 de diciembre

La sospecha de Sofía – 19 de diciembre

Atasco T3 – 22 de diciembre

Miss Sophie: Same Procedure as Every Year – 22 de diciembre

A Minecraft Movie – 22 de diciembre

Sinners – 26 de diciembre

Guns Up – 26 de diciembre

The Strangers: Chapter 2 – 28 de diciembre

Mi fin de semana perfecto T2 – 29 de diciembre

The Naked Gun (2025) – 29 de diciembre

The Polar Express – 31 de diciembre

Trap House – 31 de diciembre

Apple TV+ en diciembre 2025

Esta plataforma es una de las que menos estrenos trae en diciembre; sin embargo, eso no significa que no venga fuerte:



The First Snow of Fraggle Rock – 5 de diciembre

F1: The Movie – 12 de diciembre

A Charlie Brown Christmas – 13 de diciembre

Born to be Wilde – 19 de diciembre

Pluribus (final de temporada) – 26 de diciembre

¿Ya sabes qué es lo primero que quieres ver?

