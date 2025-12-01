Estrenos imperdibles de diciembre 2025 en Prime Video, HBO Max, Disney+ y Apple TV+: lo mejor para cerrar el año
Diciembre llega con nuevos estrenos, nuevas temporadas, películas rumbo a premios y clásicos navideños. Te contamos lo que podrás ver en HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV+.
Si estás planeando tu maratón de fin de año, tenemos buenas noticias para ti. Diciembre 2025 viene con todo en todas las plataformas. Entre regresos de series multipremiadas, secuelas esperadas, estrenos navideños y documentales de alto perfil, las plataformas están apostando fuerte para cerrar el año con contenido hecho para que los fans no paren de comentar cada uno de ellos.
Todo lo que llega a streaming en diciembre 2025
Aquí te dejamos una guía clara y útil para que sepas qué vale la pena ver, qué estrenos tienen mucho hype y cuáles podrían ser candidatos en la temporada de premios 2026.
HBO Max en diciembre 2025
HBO Max preparó grandes estrenos este mes; la plataforma busca asegurar la diversión para toda la familia con nuevas temporadas, lo mejor del cine y documentales para cerrar el año aprendiendo algo nuevo. Estos son los estrenos:
- El Bronx – 1 de diciembre
- Presente Continuo – 3 de diciembre
- ¡Qué despadre! – 3 de diciembre
- Empezar de nuevo – 3 de diciembre
- Manchester junto al mar – 3 de diciembre
- Aquaman Rage of Atlantis – 3 de diciembre
- Life. Vida inteligente – 3 de diciembre
- It’s Never Over, Jeff Buckley – 4 de diciembre
- The Family McMullen – 5 de diciembre
- Atrapando robando – 5 de diciembre
- Navidad en el país de las maravillas – 5 de diciembre
- Sas Rogue Héroes – 5 de diciembre
- Elf – 6 de diciembre
- Hard Knocks – 6 de diciembre
- El Expreso Polar – 6 de diciembre
- Spinal Tap II: The End Continues – 12 de diciembre
- Soy Frankelda – 12 de diciembre
- Spider-Man: Un nuevo universo – 22 de diciembre
- Spider-Man: Homecoming – 24 de diciembre
- Spider-Man: Lejos de casa – 24 de diciembre
- Spider-Man: No Way Home – 24 de diciembre
- Spider-Man: Cruzando el Multiverso – 27 de diciembre
From Lagos to the world stage.— HBO (@HBO) November 24, 2025
From Music Box creator Bill Simmons and director Karam Gill, #WizkidLongLiveLagos premieres December 11 on @hbomax. pic.twitter.com/kJlY2LSJ16
Disney+ en diciembre 2025
Disney+ arranca fuerte con el estreno de la segunda temporada de Percy Jackson and the Olympians, además de los lanzamientos de otras fuertes producciones. Prepárate para conocer cuáles serán todos los estrenos que tendrán en diciembre:
- The Wonderful World of Disney: Holiday Spectacular – 1 de diciembre
- Disney’s A Christmas Carol (2009) – 1 de diciembre
- Gremlins – 1 de diciembre
- Home Alone – 1 de diciembre
- Home Alone 2: Lost In New York – 1 de diciembre
- The Santa Clause – 1 de diciembre
- Miraculous: las aventuras de Ladybug T6 – 3 de diciembre
- CMA Country Christmas: Special Premiere – 3 de diciembre
- Los Rose – 3 de diciembre
- El Profesor T2 – 3 de diciembre
- Are You Sure?! T2 – 3 de diciembre
- Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw – 5 de diciembre
- Mickey & Minnie’s Holiday Songs: Christmas Shorts – 5 de diciembre
- El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! – 5 de diciembre
Star Wars: las aventuras de los jóvenes Jedi T3 – 8 de diciembre
- Toda la verdad – 10 de diciembre
- Percy Jackson and the Olympians T2 – 10 de diciembre
- Kevin Costner Presents: The First Christmas – 10 de diciembre
- The Death Coast T1 – 11 de diciembre
- Secrets Declassified with David Duchovny T1 – 11 de diciembre
- Surviving Jeffrey Epstein T1 – 11 de diciembre
- The End of an Era – 12 de diciembre
- Mad Men – 14 de diciembre
- Canciones navideñas de Mickey y Minnie – 17 de diciembre
- The Wonderfully Weird World of Gumball T2 – 22 de diciembre
- Made in Korea – 24 de diciembre
- Disney Parks Magical Christmas Day Parade – 25 de diciembre
- The Life of Chuck – 26 de diciembre
- Together – 31 de diciembre
11 days … counting down and celebrating our favorite moments from each era 💚💛💜♥️🖤🤎💙🤍— Taylor Nation (@taylornation13) December 1, 2025
“The End of an Era” 6-episode docuseries and “Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show" premiere December 12 on @DisneyPlus! pic.twitter.com/z3tYHB1sP7
Prime Video en diciembre 2025
En cuanto a la plataforma de Prime Video, esta está apostando por una serie de estrenos relacionados con géneros de humor, sci-fi, emociones y caos post-nuclear. Aquí te dejamos la lista completa:
- Oh.What.Fun – 2 de diciembre
- Bullet Train – 3 de diciembre
- Ya no quedan junglas – 5 de diciembre
- The Phoenician Scheme – 5 de diciembre
- Tal vez mañana – 6 de diciembre
- What Happens Later – 6 de diciembre
- Shadow Force – 10 de diciembre
- Merv – 10 de diciembre
- Dímelo bajito – 12 de diciembre
- Long Gone Heroes – 15 de diciembre
- Operación Triunfo 2025: La gala final – 15 de diciembre
- Joker: Folie à Deux – 16 de diciembre
- Fallout T2 – 17 de diciembre
- Human Specimens – 18 de diciembre
- La sospecha de Sofía – 19 de diciembre
- Atasco T3 – 22 de diciembre
- Miss Sophie: Same Procedure as Every Year – 22 de diciembre
- A Minecraft Movie – 22 de diciembre
- Sinners – 26 de diciembre
- Guns Up – 26 de diciembre
- The Strangers: Chapter 2 – 28 de diciembre
- Mi fin de semana perfecto T2 – 29 de diciembre
- The Naked Gun (2025) – 29 de diciembre
- The Polar Express – 31 de diciembre
- Trap House – 31 de diciembre
Apple TV+ en diciembre 2025
Esta plataforma es una de las que menos estrenos trae en diciembre; sin embargo, eso no significa que no venga fuerte:
- The First Snow of Fraggle Rock – 5 de diciembre
- F1: The Movie – 12 de diciembre
- A Charlie Brown Christmas – 13 de diciembre
- Born to be Wilde – 19 de diciembre
- Pluribus (final de temporada) – 26 de diciembre
¿Ya sabes qué es lo primero que quieres ver?
