“Handsome Devil: Charming Killer”, la inquietante docuserie sobre un atractivo criminal viral que llegará en 2026

Paramount+ acaba de confirmar que estrenará en 2026 la docuserie titulada Handsome Devil: Charming Killer, basada en la historia real de Wade Wilson, mejor conocido como el “Deadpool Killer”, el cual fue sentenciado en 2019 a pena de muerte por los asesinatos de Kristine Melton y Diane Ruiz. Su nombre (el cual comparte con Deadpool, de ahí el apodo), su imagen y sus crímenes generaron tal fascinación en redes que terminó convertido en un fenómeno cultural tan inquietante como viral.

“Handsome Devil: Charming Killer”: el atractivo criminal que tendrá su propia docuserie en 2026

El documental busca responder desde el primer episodio la pregunta que muchos se han hecho: ¿cómo un asesino pudo convertirse en una especie de figura atractiva y de interés para miles de usuarios en redes sociales?

¿Quién es Wade Wilson y por qué se volvió tan viral?

Wade Wilson, de Florida, tenía solo 25 años cuando cometió los homicidios que estremecieron al estado. Pero su caso se disparó en Internet por una razón inesperada: su foto policiaca, su parecido con el nombre del antihéroe Deadpool y sus tatuajes faciales, que hicieron que miles de personas lo compartieran como si fuera una especie de “villano ficticio bastante atractivo”.

📍Wade Wilson



Durante su juicio, el cual fue televisado y analizado por comunidades enteras de true-crime, pues surgió un fenómeno perturbador y algo común con este tipo de personajes: usuarios que romantizaban al asesino, defendían su imagen o incluso declaraban sentirse atraídos por él.

La docuserie profundiza precisamente en eso: la mezcla tóxica entre crimen mediático, estética digital y obsesiones colectivas.

¿Qué contará la docuserie “Handsome Devil: Charming Killer”?

Esta serie estará compuesta por tres episodios, los cuales incluirán diferentes archivos y documentos audiovisuales como:



El bodycam original de la policía, revelando momentos clave de la investigación.

original de la policía, revelando momentos clave de la investigación. Entrevistas exclusivas con personas cercanas al caso.

con personas cercanas al caso. Testimonios que exponen tanto a quienes lucharon por justicia como a quienes se declararon fans del asesino.

que exponen tanto a quienes lucharon por justicia como a quienes se declararon Un análisis profundo del impacto de la viralidad en casos criminales.

Según Susan Zirinsky, presidenta de See It Now Studios, la serie revela “una obsesión peligrosa con un asesino brutal en la era digital”, mostrando cómo Internet puede distorsionar la empatía y generar narrativas inquietantes alrededor de criminales reales.

¿Será que por fin podremos entender este curioso fenómeno donde las personas se obsesionan con personas que cometieron crímenes terribles?

