Muere Robert Redford: estas son las mejores películas del actor

Robert Redford, fue un actor, director y uno de los grandes íconos de Hollywood que lamentablemente falleció este 16 de septiembre a los 89 años, en su casa de Sundance, Utah, en compañía de su familia.

La lamentable noticia fue confirmada por su representante, Cindi Berger, quien manifestó que falleció en el lugar que más amaba. Así es que ha dejado un legado artístico y cultural que trascenderá generaciones.

¿De qué murió Robert Redford?

Robert Redford fue un galán que se destacó por su cabello rubio, su aporte juvenil y una sonrisa que lo convirtió en un símbolo de toda época. Redford estuvo vigente durante más de cinco décadas.

El fallecimiento del actor fue comunicado por la directora ejecutiva de Rogers & Cowan PMK, quien informó que el actor murió mientras dormía. Hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre la causa específica de su muerte.

Sin dudas su muerte ha generado una gran conmoción en el mundo de Hollywood, debido a que Robert supo ser un actor que conectó con varias generaciones.

Las películas de Robert Redford

Robert Redford es un actor que cuenta con una gran cantidad de producciones. Entre las más destacadas se encuentran:

‘Un puente demasiado lejano’

‘El mejor (The Natural)’

‘Los tres días del Cóndor’

‘Quiz Show (El dilema)’

‘Las aventuras de Jeremiah Johnson’

‘Gente corriente’

‘Capitán América: El soldado de invierno’

‘Todos los hombres del presidente’

‘Dos hombres y un destino’

‘El golpe’

Robert Redford has died at 89 years old.



The film icon starred in classic movies such as "Butch Cassidy and the Sundance Kid" and "All the President's Men," won an Oscar for directing “Ordinary People” and founded the Sundance Film Institute.https://t.co/MLJnHZHcWg pic.twitter.com/bAZBLVKj1W — Variety (@Variety) September 16, 2025

Debido a su basta carrera artística es que cuenta con un gran patrimonio. A lo largo de los años, ha comprado y vendido propiedades en ubicaciones privilegiadas:

Propiedad frente al mar en Malibu por 6 millones de dólares en 2001, junto con un lote vacío adyacente por 3 millones adicionales.

Un dúplex penthouse en Manhattan que compró por 3,7 millones en 1997 y vendió por 10 millones en 2002.

Una cabaña de esquí en Aspen adquirida por 6,5 millones en 2002.

Una finca vinícola de 10 acres en St. Helena, California, comprada en 2004 y vendida por 7 millones en 2019.

Una casa en Tiburon, California, adquirida en 2020 por 3,1 millones y puesta en venta en diciembre de 2024 por 4,2 millones.

Además la familia de Robert Redford cuenta con una propiedad de 1.800 acres en el área de Sundance y el famoso Horse Whisperer Ranch de 30 acres, que puso en venta en 2021 por 4,6 millones de dólares.