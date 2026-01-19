Final explicado de ‘Gente que conocemos en vacaciones': ¿Alex y Popy terminan juntos?

La película ‘Gente que conocemos en vacaciones’ está ganando terreno entre las más vistas de la semana en el streaming de México, aunque a nivel mundial ya se encuentra en la cima del Top.

Y es que la trama lo tiene todo: escenarios románticos dignos de Pinterest o Instagram, atuendos aesthetic y diálogos capaces de derretir a cualquiera. Sin embargo, debido a su peculiar forma de contar la historia, muchos espectadores se preguntan qué pasó realmente al final de la cinta y, sobre todo, si Alex y Poppy terminaron juntos.

¿De qué trata ‘Gente que conocemos en vacaciones’?

La historia de ‘Gente que conocemos en vacaciones’ se basa en el libro homónimo escrito por Emily Henry y sigue a Poppy y Alex, dos amigos inseparables que mantienen una amistad de 10 años, la cual celebran cada verano con vacaciones inolvidables. No obstante, sus personalidades son completamente opuestas: él es metódico y reservado, mientras que ella es espontánea y aventurera.

‘Gente que conocemos en vacaciones habla sobre el hogar y la amistad.|(ESPECIAL/ Netflix)

A través de estos saltos temporales que se desarrollan durante sus viajes, conocemos situaciones, relaciones y momentos clave que dan pistas sobre cómo esta amistad podría transformarse en una relación romántica, a pesar de sus marcadas diferencias.

¿Qué pasa al final de ‘Gente que conocemos en vacaciones’?

El desenlace de ‘Gente que conocemos en vacaciones’ muestra el primer viaje de los protagonistas tras su incómodo reencuentro. Más adelante, Alex descubre que Poppy cambió sus planes de viajar a Barcelona para poder encontrarse con él y le pide una explicación. Ella, completamente desconsolada, le confiesa que lo único que quiere es recuperar a su amigo, ya que su relación se fracturó durante uno de los viajes que realizaron a Italia, cuando ambos llevaron a sus respectivas parejas.

La película ‘Gente que conocemos en vacaciones’ se puede ver por streaming.|(ESPECIAL/ Netflix)

Sin embargo, Alex se marcha asegurando que lo que existe entre ellos ya no puede ser posible, a pesar del amor que claramente se tienen. Pero la historia no termina ahí. Poppy lo sigue hasta Nueva York y, finalmente, se atreve a decirle todo lo que siente. En la escena final, ambos aparecen juntos en el departamento, compartiendo su vida entre la ciudad y la playa, sin conflictos, simplemente construyendo un hogar en conjunto.

¿Cuándo sale ‘Gente que conocemos en vacaciones 2’?

La emoción que dejó la primera parte ha llevado a los fans a preguntarse si habrá una secuela. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de ‘Gente que conocemos en vacaciones 2’.