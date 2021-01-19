FOTOS | Conoce qué personaje de Grey’s Anatomy participa en operaciones reales.

Mientras múltiples miembros del reparto principal han presentado su baja al servicio del Hospital Grey Sloan Memorial (Antes Seattle Grace Mercy West), este personaje ha permanecido presente en la trama de “Grey’s Anatomy”, no obstante, pocos saben su nombre.

Este personaje además resulta especial, debido a que entre el reparto que participa en la serie, tiene en la vida real a la misma profesión que en la pantalla chica, se trata de una adorable enfermera que asiste en cirugías y que durante 17 temporadas ha permanecido prácticamente en silencio.

Bokhee An, es el nombre de la enfermera instrumentista de la vida real que hasta la actualidad, sigue trabajando como apoyo en cirugías a corazón abierto, mientras que, de vez en cuando acude a los llamados de la producción comandada por Shonda Rhimes.

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A lo largo de 17 temporadas, hemos visto a Bokhee en los quirófanos del hospital de Seattle, y en todo ese tiempo, sólo ha figurado con algunas líneas de diálogos, no obstante, todos los actores que han compartido créditos con ella, la adoran.

En alguna ocasión, la actriz Sandra Oh, que interpretaba al personaje de Cristina Yang, reconoció públicamente la nobleza de Bokhee, y dijo que la enfermera y actriz, es para ella como una segunda madre.

Hasta la temporada 17 de “Grey’s Anatomy” han llegado sólo tres miembros del reparto original que conocimos en la serie, y aunque su nombre no figura entre los créditos principales, Bookhe los ha acompañado hasta este punto.

Disfruta de “Grey’s Anatomy” en la pantalla de Azteca 7.

