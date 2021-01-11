FOTOS | Los misterios sobre Callie Torres, la reina de ortopedia en Grey’s Anatomy.

La actriz mexicana Sara Ramírez, fue la encargada de darle vida a Callie Torres, en la exitosa serie de “Grey’s Anatomy”, y desde la segunda hasta la doceava temporada, ella se robó nuestro corazón, convirtiéndose en uno de los personajes más entrañables de esta dramática trama.

A pesar de que Callie Torres tuvo una gran relevancia a su paso por el Seattle Grey, al prestar un poco más de atención, existen detalles sobre su vida que no terminan de cuadrarnos o que al final, resultaron ser todo un misterio.

Aquí te presentamos los misterios que rodean a la vida de Callie Torres, la reina de ortopedia.

¿Sabías que Calliope significa “hermosa voz” en griego? Quizá este nombre es una referencia al talento de Sara Ramírez, pues, además de actriz, es cantante, y no quedan dudas de que tiene una melodiosa y potente voz, lamentablemente sólo pudimos disfrutar de gran interpretación en uno de los episodios de la serie.

En algún momento la vimos partirse el lomo en el hospital, cubriendo todas las necesidades y emergencias del área de ortopedia, lo que nos llevó a preguntarnos por qué razón, era ella la única, y dónde estuvo su jefe de departamento, mientras ella se dividía en mil pedazos para atender a todos los pacientes.

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Sabemos que Callie Torres proviene de una familia adinerada, y lejos de sentirse orgullosa de ello, intentó ocultarlo a toda costa de sus compañeros. Lo raro es que al único de sus familiares que conocemos, es a su padre, a pesar, de que se hace una mención de su hermana, a ella nunca la hemos visto, ni siquiera en fotos.

El gorro quirúrgico de Callie muestra un padrón en color plateado en combinación con rojo, pero, esperen, este no es el único lugar donde se le ha visto este mismo diseño, ya que algunos accesorios de su departamento lo llevan.

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Si bien Addison Montgomery, es la mejor amiga de Callie, ella no atendió a su boda, lo cual resulta bastante extraño, tomando en cuenta que siempre fueron incondicionales. ¿Qué pasó ahí?

La temporada 17 de “Grey’s Anatomy” ha esperanzado a los fanáticos de la serie con la posibilidad de que varios integrantes del reparto original regresen al hospital, y sin duda, la visita de Callie Torres, es una de las más esperadas.

Recordemos que durante la temporada 12, tanto Callie, como Arizona Robins se despidieron del hospital para hacer su vida por separado, pero unidas por su hija, así que, la posibilidad de que ambas regresen, no es tan descabellada.

Sigue los pasos de Callie Torres en “Grey’s Anatomy” por Azteca 7.