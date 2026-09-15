¿Gravity Falls tendrá temporada 3? Su creador ya respondió

Gravity Falls es, sin lugar a dudas, uno de los programas más populares de todos los tiempos, y de los que cuentan con un mayor número de fans, y por ello, tras dos temporadas y varios especiales, la duda que crece entre los fans es la misma: ¿Habrá una tercera temporada?

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¿Qué se sabe sobre la tercera temporada de Gravity Falls?

No cabe duda de que Gravity Falls se consolidó como un impacto cultural masivo que refinó la animación televisiva moderna, consolidándose como un fenómeno cultural global. No obstante, a pesar de que su legado se mantiene como uno de los más importantes de la animación, su creador, Alex Hirsch, se ha mantenido firme en señalar que NO se realizará una tercera temporada, dejando en claro que el show fue concebido desde el primer día para narrar la historia de un único e inolvidable verano.

¿Cuántas temporadas, episodios y especiales tiene Gravity Falls?

Gravity Falls hasta ahora cuenta con dos temporadas que suman 40 episodios en total, o 41 si se toma en cuenta el final de doble duración. Además, la serie cuenta con un especial oficial detrás de cámaras titulado "Between the Pines" y un conjunto de 17 cortos animados independientes con los que se expande el universo.

¿En qué otros proyectos ha trabajado Alex Hirsch, creador de Gravity Falls?

Alex Hirsch es el célebre creador de Gravity Falls, quien además cuenta con una reconocida carrera como guionista y artista de storyboard en éxitos como The Marvelous Misadventures of Flapjack y Fish Hooks.

Además, Alex ha participado en la historia de la película Spider-Man: Into the Spider-Verse y en proyectos como actor de voz, destacando de manera muy especial en The Owl House al interpretar a los icónicos personajes King y Hooty e incluso creciendo su popularidad en proyectos relacionados con el mundo literario, escribiendo exitosas novelas gráficas y libros oficiales como Journal 3 y The Book of Bill.