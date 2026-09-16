Hoy HBO Max: la serie original que se ganó 7 premios Emmys en la edición 2026 y por qué vale la pena verla

HBO Max continúa ampliando su catálogo con producciones que consiguen llamar la atención del público y de la crítica. Algunas de ellas, además, logran destacarse en las principales ceremonias de premios de la televisión.

"¡Se estaba poniendo pesado muy pronto!”, La Coreañera habló sin filtros de La Granja VIP Segunda Temporada

En la edición 2026 de los Emmy, una producción original de esta plataforma se convirtió en una de las protagonistas al recibir siete reconocimientos. El resultado la posicionó entre los títulos que más llamaron la atención durante la ceremonia.

¿Qué serie de HBO Max ganó 7 Emmys en 2026?

DTF St. Louis fue una de las grandes protagonistas de los Emmy 2026 al conseguir siete premios. La producción de HBO se impuso en la categoría de mejor serie limitada o de antología y también obtuvo reconocimientos por las actuaciones de David Harbour y Linda Cardellini, además de premios por su guion y dirección. Su desempeño durante la ceremonia la convirtió en uno de los títulos más destacados de esta edición.

¿Por qué vale la pena ver la serie DTF St. Louis?

DTF St. Louis puede ser una opción interesante para quienes buscan una producción que combine humor, drama y misterio. La miniserie fue creada por Steven Conrad y cuenta con Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini como protagonistas, un elenco que aporta distintas facetas a una historia que cambia de tono a medida que avanzan los episodios.

Uno de sus principales atractivos es que no se limita a seguir una fórmula convencional. La producción comienza con un tono más irreverente y, posteriormente, incorpora elementos más emocionales y dramáticos, mientras desarrolla una trama marcada por secretos, relaciones personales y un misterio. Esta combinación permite que la historia avance por diferentes registros sin quedarse únicamente en la comedia o el suspenso.

La trama gira alrededor de un triángulo amoroso entre tres adultos que atraviesan distintas dificultades propias de la mediana edad. La situación da un giro cuando uno de ellos termina muerto y dos detectives comienzan a investigar el caso. A medida que avanzan las pesquisas, aparece una aplicación de citas llamada DTF St. Louis, vinculada con encuentros extramatrimoniales. Además, la narración no sigue un orden cronológico lineal, por lo que algunas escenas permiten reconstruir progresivamente lo ocurrido.