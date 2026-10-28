Hoy en Apple TV: La serie original MEXICANA, basada en hechos reales y protagonizada por Joaquín Cosío que puedes terminar durante el Megapuente de Día de Muertos 2026

Inspirada en hechos reales, Familia de Medianoche se posiciona como una de las producciones mexicanas más atrapantes del catálogo de Apple TV+. Protagonizada por Joaquín Cosío, la trama se adentra en la agitada vida nocturna de la Ciudad de México para exponer las deficiencias del sistema de salud a través de una familia que opera su propia ambulancia privada.

Entre la necesidad de subsistir y una auténtica vocación de servicio, la serie ofrece un retrato auténtico sobre la resiliencia y el valor del trabajo en equipo. Con una narrativa ágil y un profundo drama humano, resulta una propuesta ideal para disfrutar y maratonear durante este megapuente.

Bluey: Caballitos

¿De qué se trata la serie de Apple TV+ "Familia de Medianoche"?

Inspirada en el aclamado documental homónimo de 2019, Familia de Medianoche retrata la vertiginosa realidad de la atención médica nocturna en la Ciudad de México. La historia sigue a los Tamayo, una familia encabezada por el padre (Joaquín Cosío) y sus tres hijos, quienes recorren las calles a bordo de su ambulancia privada para atender emergencias en una urbe donde existen apenas 100 ambulancias gubernamentales para millones de habitantes.

Más allá del drama médico, la serie explora las tensiones éticas de un sistema colapsado: la delgada línea entre la vocación de servicio y la necesidad de cobrar para sobrevivir. Los protagonistas enfrentan una feroz competencia con otras unidades clandestinas, la extorsión policial mediante "mordidas" y sus propios dilemas personales. Entre ellos, el hijo mayor (Diego Calva) debe postergar su pasión por la música, mientras que la hija lucha por terminar la carrera de medicina tras agotadoras jornadas nocturnas.

Para lograr un alto nivel de realismo, el elenco atravesó semanas de entrenamiento intensivo en primeros auxilios y manejo de vehículos pesados en el caótico tráfico capitalino. El resultado es un emotivo homenaje a la resiliencia ciudadana y al espíritu de supervivencia frente a la desigualdad estructural.

¿Quiénes forman parte del elenco de la serie Familia de Medianoche?

El elenco principal de Familia de Medianoche combina figuras consagradas de la actuación en México con jóvenes talentos de la industria:

