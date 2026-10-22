“Dime”, letra completa y significado detrás de la canción nominada a los Latin Grammy 2026 de Silvana Estrada

Con 27 años, la artista mexicana está dando pasos firmes en su carrera musical y su disco de Vendrán Suaves Lluvias es una muestra de ello. Su trabajo fue reconocido y por eso se nominó a “Dime” para los próximos Latin Grammy 2026. De esto trata la canción de Silvana Estrada y he aquí la desgarradora letra de la composición que peleará para convertirse en la Mejor Canción Cantautor.

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¿Qué significa la letra de “Dime” de Silvana Estrada?

Con álbumes reconocidos desde 2017 y ganadora ya de Latin Grammy, Silvana Estrada vuelve al reconocimiento internacional con sus nominaciones de este año. Y precisamente la canción de “Dime” es una de las favoritas del álbum. Por ello, es necesario entender qué hay detrás de lo que ocurre en esas marcas ocurridas en el amor y el desamor.

Tal como ocurre con frecuencia en las relaciones, la persona que se expresa en esta canción está prácticamente ahogada en la incertidumbre. Precisamente se aplaude la forma en la que la artista nacida en Veracruz aborda el problema del amor como un refugio y al mismo tiempo entendiéndolo como una dosis exagerada de dolor. Y es que es sumamente fatídico encontrarse con el amor a medias.

¿Cuál es la letra de “Dime” de Silvana Estrada?

“Dime si te vas o si te quedas… Dime si es de veras esta vez… Dime qué vamos a hacer ahora… Falsos simulacros en la piel… ¿Cuál era la idea de aventarte sin dejarte caer?... Qué manera tan desoladora de querer.

¿Cómo puede ser tu amor a medias… ¿Píldora y enfermedad también?... ¿Cómo puede ser tan largo el duelo… De lo que nunca pudimos ser?... ¿Cuál era la idea de aventarte sin dejarte caer?... Qué manera tan desoladora de querer.

CORO: Pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra (x4)... ¿Cuál era la idea de aventarte sin dejarte caer?... Qué manera tan desoladora de querer.

Por todas las flores que arrancaste… Y todos los versos por salvar… Déjame al menos alejarme… Que yo te quiero y te quiero olvidar… Que yo te quiero y te quiero olvidar”.

¿En qué categorías está nominada Silvana Estrada en los Latin Grammy 2026?

Para la edición 2026 de los Latin Grammy, Silvana Estrada está nominada en 6 categorías distintas, gracias a su álbum estrenado en octubre de 2025.