No te pierdas una de las series documentales MÁS impactantes de HBO Max que toca un tema muy sensible en el futbol mexicano

Este jueves 15 de octubre la plataforma de streaming HBO Max estrenó uno de los documentales más esperados y a decir verdad, más impactantes, pues “Tragedia en el Estadio Corregidora” llegó para narrar a mayor detalle lo que sucedió en aquel encuentro entre el Querétaro y el Atlas que marcó un antes y después.

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A más de 4 años de uno de los episodios más tensos dentro del futbol mexicano, se contará una versión a detalle de lo que sucedió en aquel estadio de fútbol de Querétaro el pasado 5 de marzo del año 2022, por lo que ha generado polémica al contras con más detalle lo que suedió esa tarde.

¿De qué trata el documental “Tragedia en el Estadio Corregidora”?

Esta serie documental compuesta por tres capítulos ha recopilado más de 30 testimonios en donde se incluyen testigos, aficionados, integrantes de barras, periodistas e incluso autoridades, donde se busca llegar a un nuevo punto tras los hechos vividos aquel sábado en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Desde lo particular a lo general, el metraje aborda distintas versiones que se dieron a conocer, sobre todo a la difusión hecha en redes sociales, en donde tras una gran investigación, se entrega un material con una perspectiva más amplia de cada factor que desencadenó esa tarde.

El documental está dividido en tres capítulos, los cuáles llevan los siguientes títulos:



1. La Tragedia

2. ¿Hubo muertos?

3. El Crimen Organizado

Aunque todo el documental busca llegar a un punto más cerca de la verdad, cada capítulo aborda el problema desde una perspectiva distinta, lo que amplía la perspectiva de lo que se sabe hasta ahora, más de 4 años después del caso.

¿Quién trabajó en el documental “Tragedia en el Estadio Corregidora”?

Esta serie documental llega de la mano de la productora Pacha Films, además de contar con la dirección y guión de Mauricio Vélez y Lisa Estella, entregando un trabajo en conjunto que promete conectar con a audiencia mexicana.