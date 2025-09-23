State of Play septiembre 2025: fecha, hora y todo lo que podría anunciar PlayStation

El próximo miércoles 24 de septiembre, PlayStation celebrará un nuevo State of Play de 35 minutos de duración para presentar novedades de sus próximos lanzamientos. El evento será transmitido en el canal oficial de YouTube de PlayStation a las 4:00 pm si vives en México. En el evento disfrutarás de avances de third parties y los indies más esperados, así como algunos de los juegos exclusivos de PlayStation Studios.

Cuándo y dónde ver el State of Play de septiembre 2025

Como ya habíamos mencionado en México, podrás disfrutarlo a las 4:00 pm. Esta es la hora de inicio en otros países:



España: 23:00 (Península), 22:00 (Canarias)

23:00 (Península), 22:00 (Canarias) Argentina / Chile / Uruguay : 18:00

: 18:00 Colombia / México / Perú: 16:00

16:00 Estados Unidos: 17:00 (ET) / 14:00 (PT)

17:00 (ET) / 14:00 (PT) Venezuela / República Dominicana: 17:00

Confirmados y rumores: lo que podemos esperar

Sony ha confirmado que se hablará más a detalle sobre Saros, el nuevo título de Housemarque (creadores de Returnal), que llega el próximo año. Confirmaron que los fans pueden esperar que se muestren casi cinco minutos de la jugabilidad, el mundo y los jefes. Además, también contará con la presencia de “Ghost of Yotei”, la secuela de Ghost of Tsushima, que promete ser una de las grandes estrellas del evento, consolidando la fuerza de PlayStation en el género de acción y mundo abierto.

Por si fuera poco, hay varios rumores rondando este State of Play. Las filtraciones apuntan a que “Valor Mortis” regresará con nuevo contenido, “Resident Evil: Requiem” presentará un tráiler con una sorpresa final y “Marvel’s Wolverine” podría reaparecer con una ventana de lanzamiento para 2026. Los fans de Kratos están especialmente atentos, pues se habla de un supuesto “God of War: Dawn of Olympus”, que llegaría en 2026 para continuar la saga mitológica.

Expectativa y análisis: por qué este State of Play importa

Este evento llega en un momento clave para Sony, que busca reafirmar el poder de sus exclusivos tras un año bastante competitivo. Si los rumores de “Wolverine” y “God of War” se cumplen, el State of Play podría posicionar a PlayStation en la cima los próximos dos años. Por otro lado, “Ghost of Yotei” y “Saros” demostrarían que la compañía sigue apostando por experiencias profundas y técnicamente ambiciosas.

