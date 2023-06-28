Tras meses desaparecido, así se confirmó la muerte de Julian Sands

Este día se dio a conocer que los restos humanos hallados por montañistas a las afueras de Los Ángeles pertenecen a Julian Sands, reconocido actor que se encontraba desaparecido desde enero de este mismo año.

¿Quién era Julian Sands?

Julian Richard Morley Sands, mejor conocido en el mundo artístico como Julian Sands, fue un reconocido actor nacido en Yorkshire, Reino Unido, quien a pesar de amar la actuación, tenía otra gran pasión: el senderismo.

Julian fue protagonista de grandes series y películas de Hollywood y estoy seguro de que aunque no reconozcas su nombre, si te digo sus personajes o películas, ¡lo recordarás!

Lo que sabíamos de la desaparición de Julian Sands

Pero, ¿qué fue lo que le pasó realmente? Pues todo comenzó el 13 de enero del presente año, cuando Julian Sands emprendió una caminata de la cual no regresaría, pues desde ese día se desconocía su paradero. Julian era gran aficionado del senderismo y ese día había decidido ir solo a las montañas de San Gabriel, a las afuera de Los Ángeles, en California.

¿Julian Sands era el padre de Superman?

La familia denunció la desaparición de Julian desde ese día y el departamento de policía de San Bernardino se había estado encargando de realizar búsquedas por la zona en la que el actor podría encontrarse. A pesar de meses y múltiples búsquedas por lugares difíciles y peligrosos, las esperanzas se agotaban, pues a pesar de la experiencia de Julian en senderismo, las autoridades sabían que las condiciones del sendero podrían entorpecer la investigación y búsqueda.

Tras 5 meses, finalmente se dio a conocer la noticia que ninguna familia quisiera escuchar: encontraron los restos del actor.

El sábado 24 de junio, unos excursionistas que caminaban por la zona donde Julian desapareció, reportaron el hallazgo de restos humanos. El departamento de policía acudió al lugar para el levantamiento del cuerpo y anunciaron que en unos días saldría más información sobre su identidad. Fue este 27 de junio que el departamento de policía anunció la identidad del cuerpo sin vida: Julian Sands.

Programas y series en las que participó Julian Sands

Desde que la policía y la familia del actor anunciaron la desaparición de Julian Sands, los fans e internautas han mostrado su apoyo hacia sus seres queridos, pero, ¿recuerdas a Julian? Pues aquí te dejo algunos de sus más grandes e icónicos papeles para rendirle homenaje:

Aracnofobia

Apuesto a que recuerdas la película que nos ha dado pesadillas por años, así es, hablo de Aracnofobia, la película que dirigió el gran Steven Spielberg y donde Julian Sands interpretó al doctor James Atherton.

Por cierto, ¡aquí te dejo una galería para refrescarte la memoria!

Warlock

Sin duda esta es la película en la que más recuerdan a Julian, pues puedo apostar que nos sacó más de un susto a cualquiera que haya visto esta película de terror.

Smallville

No nos puede faltar Jor-El, pues Julian Sands tomó el papel de quien fuera el padre biológico de Clark en Smallville, un importante científico en Krypton antes de que fuera destruido.

Almas Perdidas

También actuó en la reconocida serie estadounidense "Almas Perdidas", donde tomó el papel del fantasma Ethan Clark junto a Melinda Gordon.

¿Tú cuál personaje recuerdas? Cuéntame mediante redes sociales y recordemos juntos a nuestro querido Jorg-El