¡IMPERDIBLE! Pokémon lanza una colaboración exclusiva de tenis inspirada en Mewtwo: poder, estilo y nostalgia en un solo par

Si eres fanático de los tenis y el mundo de Pokémon, este es el momento que estabas esperando. Mewtwo, el Pokémon más enigmático y poderoso de todos los tiempos, se fusiona con una de las siluetas más icónicas del mundo del streetwear. El resultado es hermoso y muy impresionante, dicho de otra forma, una pieza de colección.

Pokémon: El diseño legendario de Mewtwo en tenis

La nueva colaboración Pokémon x Suede “Mewtwo” llega con una estética elegante y mística, en tonos lavanda, violeta y gris neblina, evocando la energía psíquica que define al legendario Pokémon.

El acabado parece brillar bajo la luz, como si el enorme poder de telequinesis de Mewtwo cobrara vida, mientras que los relámpagos grabados en los laterales simbolizan su fuerza interior.

Bajo la bonita suela semitransparente, se esconde un detalle que le da un toque de lujo al calzado y es la palabra Mewtwo en japonés: “ミュウツー”. Estas letras en katakana le dan un toque futurista y oriental que seguro enamora a cualquiera que sea fanático de la franquicia.

Mewtwo: un símbolo que habla sobre la ciencia y el propósito de la vida

Tal vez seas muy joven para saberlo, pero ver este tipo de colaboraciones donde un personaje como Mewtwo cobra protagonismo es un tributo que emociona a los fans de antaño por todo lo que esta criatura simboliza. Cuando la franquicia le dio vida al personaje, buscó crear junto a él la metáfora sobre la búsqueda de propósito.

Mewtwo nació del experimento, pero eligió su propio destino. En esa rebelión contra su origen radica su fuerza, y es precisamente ese mensaje el que inspira esta colaboración.

Un trofeo digno de los verdaderos entrenadores

Si te interesa tener tu propio par, primero te advertimos que esta colección no será fácil de conseguir. Para empezar, se trata de un lanzamiento exclusivo, el cual estará disponible únicamente en la tienda insignia de la marca en Las Vegas el 25 de octubre de 2025.

Además, cada par tendrá un precio estimado de 300 dólares (5,520 pesos aproximadamente), y la cantidad de unidades será extremadamente limitada.

Ahora que ya tienes todos los detalles, ¿conseguirás los tuyos?

