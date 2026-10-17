Las Casitas del Horror de los Simpson ONLINE: Paso a paso para ver los capítulos completos en español latino

Estamos entrando a una de las temporadas más especiales del año, pues en unos días será Halloween y si hay una caricatura que sabe cómo celebrar esta época son Los Simpson, quienes temporada tras temporada nos entregan su especial de La Casita del Horror.

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Si tú al igual que nosotros eres fan de esta serie animada que nos ha acompañado por décadas, te invitamos a entrar a nuestro sitio web oficial de Azteca 7, donde podrás ver online y gratis este imperdible especial de terror.

¿Cómo entrar a la web oficial de Azteca 7 para ver La Casita del Horror de Halloween?

Sin importar desde qué equipo o dispositivo con conexión a internet estés (computadora, laptop, tablet o celular), debes de entrar al sitio OFICIAL de TV Azteca.

Posteriormente deberás hacer clic en el apartado de Azteca 7, en donde se desplegará un pequeño menú y justo en ese deberás de abrir la parte de nuestro contenido en vivo de las series, que es donde podrás ver La Casita del Horror en español latino, mismo que con esas icónicas voces le ha dado la vuelta al mundo.

Así que ahora no tienes pretextos para perderte de estos especiales que desde el inicio de la serie nos han sacado un pequeño susto y muchas risas con temáticas que año con año se actualizan.

¿Qué es la Casita del Horror de Los Simpson?

Es importante que sepas que este especial es anual, por lo que únicamente tenemos un episodio nuevo al año y hay que esperar 365 días para uno nuevo… Aunque si hay algo distintivo de este especial es que cada uno está dividido en tres partes, contando una historia de terror y de acontecimientos de la época totalmente diferentes.

Aunque la historia de Los Simpson ha crecido a lo largo de las décadas, debes saber que estos especiales y eventos ocurridos dentro ciertamente no son canon, funcionando más como episodios llenos de fantasía sin repercusión en la historia centrar lo que sucede en Springfield y sus habitantes.