Octubre comenzó y eso sólo significa una cosa para todos los amantes del Halloween: ¡Llegó la spooky season! Y qué mejor manera de disfrutar de ella que con una noche de snacks y bebidas, mientras ves tus series favoritas. A continuación, te compartimos nuestro ranking con los 5 mejores especiales de Noche de Brujas en sitcoms. El listado va desde clásicos de los 90s, como Friends, hasta series de humor incómodo, como The Office. ¡Echa un vistazo!

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5 especiales de Halloween de tus sitcoms favoritas que no te puedes perder esta temporada: de The Office a Modern Family.

¡Prepara los snacks! Estos son algunos de los mejores especiales de Halloween en series de comedia que te sacarán más de una carcajada, así que vélos añadiendo a tu watchlist de la temporada.

1. The Office - “Costume Contest”

The Office cuenta con diversos especiales de Halloween. No obstante, el más recordado por los seguidores de la serie es el del emblemático concurso de disfraces, en el que los empleados de Dunder Mifflin tienen que deleitar con su mejor disfraz para ser acreedores a un talón de cupones de descuentos. Entre los outfits más memorables está el de Creed como The Joker, Ryan como Jesse Pinkman, Gabe como Lady Gaga y Pam y Jim como Olivia y Popeye. Sin embargo, quien termina ganando es Oscar, ¡disfrazado de él mismo!

The Office, episodio “Costume Contest”| Crédito: NBC

2. Friends - “The One with the Halloween Party”

En este episodio, Mónica y Chandler deciden organizar una fiesta de Halloween, en la que vemos a los protagonistas de la serie con icónicos disfraces, como el famoso “Spudnick” de Ross o el tierno conejo rosa de Bing. En la subtrama del capítulo, Phoebe se encuentra a su gemela Úrsula y a su prometido, quien resulta no saber nada sobre la mujer con la que está saliendo.

Friends, episodio “The One with the Halloween Party” | Crédito: Warner Bros.

3. Modern Family - “Halloween”

A lo largo del episodio, Claire convierte la casa de los Dunphy en una gran atracción de terror, mientras que el resto de la familia intercambia disfraces y se enfrentan a una crisis de la mediana edad. Si bien el capítulo cuenta con grandes inspiraciones para tu próxima fiesta de Halloween, también presenta situaciones de terror real, mezcladas con su característico toque de humor, como el miedo al divorcio o ser el único disfrazado en el trabajo.

Modern Family, episodio “Halloween”| Crédito: 20th Century Fox Studios

4. The Big Bang Theory - “The Middle Earth Paradigm”

Se trata del primer episodio con temática de Halloween en la serie. En este, se aprecia a Leonard, Penny, Howard y Raj en la fiesta de Kurt, exnovio de Penny, con disfraces icónicos. El capítulo cuenta con momentos divertidos y tiernos, en los que la dinámica de los “chicos populares” choca con la cultura geek y el mundo científico de los protagonistas. Sin duda, uno de los más queridos por los fans.

The Big Bang Theory The Middle Earth Paradigm | Crédito: Warner Bros.

5. Brooklyn 99 - “Halloween”

Halloween en la Gran Manzana puede ser un verdadero caos, especialmente si trabajas como detective, pero esto no es impedimento para que Jake Peralta y compañía disfruten de la Noche de Brujas. Sin duda, lo mejor de este episodio es que marca el inicio de la tradición anual para robar la Medalla al Valor antes de que termine la festividad.