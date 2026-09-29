Matthew Perry como nunca se había contado: el documental que promete revelar sus luces y sombras

La repentina muerte de Matthew Perry dejó un gran vacío en el mundo del espectáculo y por supuesto en su familia. Sus allegados decidieron aprobar la realización de un documental donde se aborda su lucha contras las adicciones. El filme llegará a Netflix el 27 de octubre, un día antes de que se cumplan 3 años del fallecimiento del actor.

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Por el momento se sabe que la producción contará con los recuerdos de los más cercanos a Perry, imágenes familiares y testimonios sobre cómo el actor se vio invadido por la fama y las dificultades.

El documental de la plataforma de streaming recibirá el nombre de The One About Matthew Perry y contará con tres episodios. Esta será una forma de poder conocer cómo era el actor más allá del éxito.

El testimonio de la hermana de Matthew Perry

Mia Perry Bowick fue muy sincera al manifestar que necesitó de tiempo para poder compartir sus recuerdos. Su intención es que el público vea a su hermosa como la persona completa que fue y no solo como el personaje cómico.

La mujer es psicoterapeuta y manifestó que su hermano tuvo gran influencia en lo que decidió seguir. Así es que tiene como objetivo la mirada más profunda de Perry y lo que dejó.

|(Photo by Kevin Mazur/WireImage)

La vida de Matthew tras el éxito de Friends

En una vieja entrevista de Matthew el habló sobre el impacto que tuvo el conseguir el papel de Chandler Bing. Si bien recibió la fama con mucha alegría, pudo entender que esa transformación externa no solucionaba lo que sentía.

“Estaba extremadamente feliz cuando me hice famoso”, recordó Perry en el material incluido en el avance. Después, añadió: “Esto no arregló lo que tenía dentro”.

A esto se suma que muchas personas dialogaron con el sobre el peligro de su ritmo de consumo. Sin embargo, él admitió no saber cómo detenerse. De acuerdo con lo que manifestó su hermana, el actor tenía una sensación de vacío y soledad que no podía llenar.

Además, se reveló que Perry gastó USD 7 millones para alcanzar la sobriedad y poder recuperarse de su adicción. Tras su fallecimiento 5 personas fueron culpadas por la sobredosis.