María Becerra cancela su show en el Flow Fest 2025, ¿qué fue lo que pasó?

La ilusión de miles de fans se vino abajo cuando María Becerra canceló oficialmente su presentación en el Flow Fest 2025, programada para el 23 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Aunque la cantante argentina era uno de los nombres más fuertes del cartel, su ausencia quedó al descubierto cuando el festival publicó los horarios y los fans la buscaron para saber a qué hora la verían… pero ella simplemente no apareció por ningún lado.

María Becerra ya no se presentará en el Flow Fest 2025: esto es lo que pasó

Minutos después, la cuenta oficial del Flow Fest en X (antes Twitter) confirmó lo que muchos temían: “Por razones ajenas al festival, María Becerra no podrá acompañarnos en esta edición. Esperamos contar con ella en un futuro.”

¿Por qué canceló María Becerra su participación?

Hasta ahora, la artista no ha explicado por ningún medio el motivo de la cancelación, lo que ha dejado espacio para todo tipo de teorías entre los fans. Lo único seguro es que la decisión no provino del festival, por lo que probablemente este cambio tuvo que ver con algunos cambios en su agenda, compromisos imprevistos o incluso temas de producción ligados a su nueva era musical.

La noticia fue bastante triste para sus seguidores, pues tenían la esperanza de escuchar algo de su nuevo disco “Quimera”, su esperado tercer álbum que llega este 20 de noviembre, en vivo durante el Flow Fest.

“Quimera”: el álbum que los fans querían escuchar en vivo

El hype alrededor de “Quimera” está por las nubes. El disco incluye colaboraciones de peso como Paulo Londra y Tini Stoessel, además del tema que más conversación ha generado: “Mi amor”, una colaboración con su pareja J Rei.

Sin duda, los fans la van a extrañar mucho durante el evento; aun así, hay varios nombres que disfrutar durante el festival. ¿Estás listo?

