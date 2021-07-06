Monsters at Work, la nueva serie de Disney Plus ¡ya disponible!

Disney Plus ya estrenó Monsters at Work, una serie animada que se desarrolla en Monstrópolis, la ciudad en donde viven Mike y Sully. Se trata de una secuela de la película Monsters Inc. y nos muestra cómo es la vida de los monstruos una vez que han empezado a hacer reír a los niños (en lugar de espantarlos) para obtener energía y usarla en su ciudad.

¡Suscríbete a Disney Plus y disfruta su mundo animado!

Aunque veremos a personajes conocidos, la historia se enfoca en Tylor Tuskmon, un joven monstruo que se acaba de graduar de Monsters University, pero al conseguir empleo como asustador, se entera que las cosas han cambiado. ¡Un gran problema que estudió para ser el mejor monstruo!

A partir de ese momento, la meta de Tylor cambia drásticamente y ahora debe enfocarse en ser quien haga reír más para llenar sus respectivos tanques de energía.

Da clic aquí ¡y suscríbete a Disney+!

Monsters at Work | Tráiler Oficial doblado | Disney+

Cada miércoles se estrenará un capítulo diferente, por lo que semana a semana podremos ver como Tylor y el resto de los monstruos se van adaptando a ese nuevo modelo de vida, en el que niños y niñas ya no los ven como terroríficos, ¡sino como bromistas! ¡No te puedes perder esta serie!

Disfruta este estreno ¡suscribiéndote a Disney+!

Contenido relacionado: Razones para ver La Misteriosa Sociedad Benedict ¡solo en Disney Plus!