Razones para ver La Misteriosa Sociedad Benedict ¡solo en Disney Plus!

La Misteriosa Sociedad Benedict es lo más nuevo en la plataforma de Disney Plus y si aún no te decides a verla, te damos grandes razones para hacerlo.

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Trama

La primera razón por la que debes disfrutar esta serie de Disney + es su trama que sale de lo tradicional. La historia es sobre Constance, Kate, Reynie y Sticky, cuatro huérfanos superdotados que son reclutados por un hombre peculiar y excéntrico que les da la misión de salvar al mundo, por lo que deben infiltrarse a un instituto. ¡Misterio, amistad, acción y mucha aventura!

Valores

Si algo diferencia a los contenidos de Disney son las enseñanzas que transmiten y que no distinguen de edades. Y es justamente el caso de La Misteriosa Sociedad Benedict, que además de entretener, transmite valores importantes como el de la amistad y la honestidad.

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Enseñanzas

En esta ocasión vemos que quienes están en la misión de salvar al mundo son un grupo de niños y niñas, y no de adultos como estamos acostumbrados. Esto porque la serie resalta la inteligencia, capacidades y virtudes que tienen los infantes, mostrando que aún siendo pequeños, niños y niñas lo pueden todo. ¡Una enseñanza para personas de cualquier edad!

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