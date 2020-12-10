Estos son los actores de ‘Grey’s Anatomy’ que abandonaron la serie por controversiales polémicas.

Grey’s Anatomy se convirtió en una de las series más aclamadas y queridas de la televisión. La historia de médicos enganchó a millones de televidentes en todo el mundo, pues la doctora Merdith Grey y otros personajes se robaron el corazón de sus admiradores con su inteligencia.

Sin embargo, a lo largo de las 17 temporadas, hemos sido testigos de grandes cambios en el elenco. Algunos actores abandonaron el programa de entretenimiento, debido a polémicas razones que seguramente no recordabas.



'Dr. Preston Burke'

Uno de los doctores que brilló durante la primera temporada del programa fue Preston; sin embargo, se comenzó a rumorar que los problemas en el foro se hicieron recurrentes tras su incorporación.

Isaiah Washington, actor que interpretó al doctor Burke, se llevó varias críticas entre sus compañeros debido a su falta de responsabilidad en el set de grabación.

El estadounidense tuvo múltiples enfrentamientos con sus colegas Patrick Dempsey y T.R. Knight, a quien llamó “marica” en una de las filmaciones.

En su momento, Isaiah se disculpó ante los medios de comunicación y expresó:

Sinceramente me arrepiento de mis acciones y el uso desafortunado de mis palabras durante un reciente incidente en el set. Están lejos de mis estándares personales. No tengo más que respeto por mis compañeros y me disculpé personalmente con los involucrados

“En las familias cercanas los argumentos suceden. Pero se solucionan”, concluyó el intérprete tras una larga explicación de su explosiva personalidad en el set.



'George O'Malley'

El contundete problema con Isaiah Washington, provocó la salida del actor T.R.Knight del programa de entretenimiento. Y es que, el actor, de 47 años, no aguantó la presión y decidió salir del clóset de un momento a otro.

Según algunos medios estadounidenses, el intérprete tuvo problemas con la producción de 'Grey´s Anatomy', pues abandonó el show por cuestiones irremediables con la producción.

En su momento, Knight abrió su corazón con la prensa y se sinceró por respeto a todos sus fans:

Creo que han surgido preguntas sobre mi sexualidad y quiero callar rumores innecesarios. Prefiero mantener mi vida personal privada, espero que el hecho de que soy gay no sea lo más interesante sobre mí

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'Izzie Stevens'

Katherine Heigl, quien interpretó a la entrañable 'Doctora Izzie', también se convirtió en una de las actrices más polémicas del show.

Y es que, durante una importante entrega de premios, la actriz, de 42 años, reveló que no estaba conforme con sus pocas líneas y participaciones que le dieron en el show.

Siento que no me dieron el material en esta temporada para garantizar una nominación al Emmy y para mantener la integridad de la academia, retiro mi nombre de la contienda… no quiero quitarle la oportunidad a una actriz que sí recibió el material

Posteriormente, Heigl tuvo problemas con los productores y decidió abandonar 'Grey's Anatomy' a pesar del éxito obtenido como actriz.



'Dr. Christina Yang'

Uno de los personajes más queridos fue el de la 'Doctora Yang'; sin embargo, desapareció tras 10 años de formar parte de la serie.

Y es que, Sandra Oh, quien interpretó a Christina, confesó que tuvo problemas con los escritores por hacer de su personaje el más repetitivo y monótono de la historia.

Pese a todo, Sandra se fue en buenos términos y confesó para la prensa, que su etapa en 'Grey's Anatomy' había concluido satisfactoriamente:

Voy a decir que no volveré porque he tratado de crear mucho más después de esa separación. Podría hablar y hablar sobre el show y lo que aprendí y sigo aprendiendo. Fue muy especial, como un rayo en una botella que duró más de una década

'Dra. Callie'

Una de las salidas más polémicas, fue la de la 'Doctora Callie', interpretada por Sara Ramírez. En su momento, los productores trascendieron que la mexicana estaba en dos programas al mismo tiempo, por lo que tenían que dejarla fuera debido al cumplimiento de contrato con la televisora.

Fue la creadora de 'Grey's Anatomy' quien invitó a Sara a regresar cuando estuviera alejada de su segundo show:

Te diré algo. Lo intentamos. CBS la retiene porque ella está en otro show y no podemos tenerla. Pero la queremos. Siempre este es su hogar. Vuelve a casa, Callie...

La polémica explotó cuando Sara reveló para los medios de comunicación que no estaba en dos programas a la vez y que fue un supuesto complot para sacarla de la premiada serie.

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